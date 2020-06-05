Асад добился восстановления авиасообщения между Сирией и Арменией

Дамаск, 5 июня. Первый гражданский самолет из Дамаска приземлился в ереванском международном аэропорту «Звартноц». После восьмилетнего перерыва правительству Башара Асада удалось добиться возобновления гражданского авиасообщения между Сирией и Арменией.

Напомним, из-за международных санкций и военного положения гражданское авиасообщение между Сирией и большинством стран мира оказалось прерванным на несколько лет. Количество рейсов из Сирии сильно сократилось. Постепенно правительству Башара Асада удалось улучшить ситуацию в области гражданских авиаперевозок — на июнь 2020 года самолеты Syrian Airlines летали в ОАЭ, Алжир, Ирак, Бахрейн, Египет, Катар, Ливан, Иран, Судан, Кувейт, Россию и Иорданию.

«Минувшей ночью первый самолет — Airbus A320 авиакомпании Syrian Airlines — совершил перелет из Дамаска в Армению после восьмилетнего перерыва, — передает сирийское информационное агентство SANA заявление министерства транспорта. — На борту самолета находились 150 пассажиров».

Как отметили в транспортном ведомства, в ближайшее время предполагается полноценное возобновление регулярных пассажирских перевозок. Это стало возможно после того, как от террористов и бандформирований были полностью очищены окрестности столицы Сирии Дамаска и сирийского мегаполиса Алеппо. Как отметили в правительстве Сирии, аэропорт Алеппо вскоре также будет задействован в перелетах.

Напомним, Армения является одной из немногих стран, которые оказали поддержку народу Сирии во время войны и сохранили доброжелательные отношения с правительством Башара Асада. Во многом на это повлияло существование в Сирии большой армянской общины, которой грозил геноцид со стороны террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ).

В сотрудничестве с правительством Асада Ереван развернул в Сирии миссию по разминированию территорий, которая начала работу в феврале 2019 года. Вместе с саперами в страну прибыли медики, которые работали на освобожденных районах Алеппо. Российская сторона, находившаяся в тесном контакте с армянскими специалистами, снабдила их оборудованием и оказывала поддержку в обеспечении безопасности. В МИД РФ особо подчеркнули, что кроме Армении ни одна страна мира не решилась пойти наперекор США и оказать гуманитарную помощь Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.