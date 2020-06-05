Эксперт Пасечник рассказал о тревожащих Соединенные Штаты маневрах «Академика Черского»

Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Ограничения должны коснуться компаний, которые страхуют задействованные в строительстве суда. Также США планируют «наказать» фирмы, проводящие инспекции, сертификации и испытания, связанные с проектом.

Однако Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник не считает, что нововведения смогут ударить по процессу прокладки труб. Скорее всего закон будет все-таки принят, но строительство будет завершено не позднее первого квартала 2021 года. Дело в том, что «Северный поток — 2» уже на финишной примой.

«Готовность проекта сейчас высокая, и не вижу проблем с его завершением», – подчеркнул эксперт.

Ранее работы по прокладке труб не производились из-за штормов, но в Балтийском море недавно установилась подходящая для продолжения строительства погода. В связи с этим начались маневры трубоукладчика «Академик Черский», встревожившие США и заставившие Вашингтон задуматься о новом пакете санкций. Но аналитик заметил, что ограничения затронут только вторичные компании, поэтому не произойдет ничего фатального. Сейчас нет факторов, которые позволили бы отодвинуть сроки завершения строительства.

Судя по заявлениям специалистов, российский газ начнет течь по новому трубопроводу в Европу уже в обозримом будущем. Однако конкуренты РФ продолжают развивать альтернативные проекты, чтобы потеснить позиции Москвы на рынке газа. Как сообщалось ранее, способный конкурировать с «Турецким потоком» ТАР столкнулся с трудностями.