Экс-полицейский из США развеял миф об эффективности оружия против толпы

Даже если жители Миннеаполиса или любого другого города в США будут поголовно вооружены, они не смогут противостоять толпе погромщиков и мародеров. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал бывший заместитель шерифа округа Палм-Бич штата Флорида Джон Марк Дуган.

«Мы уже не раз видели, что происходит в подобных случаях, — говорит Дуган. — Например, бывший капитан полиции Дэвид Дорн из Сент-Луиса с оружием охранял магазин своего друга. Но огнестрельное оружие было также и у погромщиков. И они убили его на тротуаре перед входом в магазин, который он защищал».

Один лишь факт того, что у тебя есть оружие, совсем не означает, что ты сможешь защитить себя и свою собственность, поясняет экс-полисмен. Ведь нападающие тоже могут быть вооружены.

«Толпа может даже не иметь оружия, — продолжает собеседник ФАН. — Если обороняющийся находится в стрессовом состоянии, вряд ли он вообще сможет в кого-то попасть. Это только взбесит толпу, и тогда вы точно покойник. Если кто-то пытался застрелить нападавших, но только ранил или убил одного-двух, а остальные не разбежалась — тогда жди больших проблем».

С вооруженным человеком, если он один, толпа может запросто сделать все что угодно, констатирует бывший заместитель шерифа. Единственный вариант противостоять нападению — это объединиться в отряд и дать понять, что вы готовы сами погибнуть, но в любом случае убьете нескольких грабителей.

Надо понимать, что даже безоружная толпа способна закидать магазин или дом бутылками с зажигательной смесью. Единственное, что нужно делать в этом случае, — не отстреливаться, а спасать свою жизнь, предупреждает Дуган, до работы в полиции служивший в морской пехоте США.

Погромы и массовые беспорядки, начавшиеся после гибели задержанного полицией 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, перекинулись из Миннеаполиса на другие крупные города США и распространились по большинству штатов. Несмотря на появление на улицах вооруженных отрядов самообороны, волна грабежей и поджогов магазинов в Штатах только набирает обороты.