Килинкаров объяснил, почему украинцы считают, что их страна раскалывается

У Украины есть два пути дальнейшего развития: федерализация, которая способна дать ей шанс на спасение, или окончательный распад, если Киев будет настаивать на том, чтобы сохранить существующую политическую систему. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Так он прокомментировал результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Согласно им 46,1% населения Украины считает свою страну находящейся на грани раскола. При этом респонденты, живущие на ее юге и востоке, смотрят на ситуацию еще более пессимистично, чем их сограждане с центральной и западной частей.

«Такое мнение у людей вызвано очень слабой общегосударственной властью, — заявил экс-парламентарий. — Население видит, что команда президента Владимира Зеленского попросту неспособна руководить страной, а вся система управления ею разваливается буквально на глазах. Разумеется, это вызывает у народа сильные опасения как за свое собственное будущее, так и за будущее всей нации в целом».

Политик заявил, что 46% сомневающихся граждан — это очень много, когда речь идет о государственной целостности страны. По его словам, за весь период украинской независимости с 1991 года она еще никогда не была так близка к своему развалу.

«И связано это прежде всего с тем, что все нити власти находятся в руках у олигархических кланов и финансово-промышленных групп как внутри страны, так и на Западе, — объяснил Килинкаров. — В такой ситуации страна по определению не может развиваться, поскольку такой цели нет у реально управляющих ею людей».

По мнению бывшего депутата Рады, государство, в котором не защищены права населения, нет справедливости и условий для сосуществования людей с разными взглядами на его будущее, попросту обречено.

«В этой ситуации огромная масса народа оказывается вне проекта «Украина», — считает собеседник ФАН. — И в этом основная проблема: население просто не чувствует себя частью этого общества, считает себя ущемленным в правах. И особенно хорошо данные настроения проявились как раз на востоке страны».

Килинкаров напомнил, что в период ослабления центральной государственной власти неизбежно усиливается региональная — и в этой ситуации у нее появляются свои интересы.