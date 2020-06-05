Спасенных тюленей выпустили в Балтийское море. ФАН-ТВ

Водоканал Санкт-Петербурга и Центр изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили в Балтийское море спасенных тюленей. Выпуск приурочен ко Всемирному дню охраны окружающей среды.

Всего обратно в естественную среду обитания попали пять щенков тюленей, прошедших курс лечения и восстановления. Выпущенные животные относятся к краснокнижным.

Как отметили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев, зима для тюленей и их детенышей выдалась «очень тяжелой», что в первую очередь связано с потеплением. Многие щенки остались без охраняющих их самок, и в итоге они становятся легкой добычей для, например, хищных птиц. Так, на некоторых из поступивших тюленят в фонд животных были следы поклевов.

Вячеслав Алексеев отдельно рассказал о состоянии поступавших в фонд тюленей. По его словам, животные были в состоянии крайнего истощения, не могли длительное время находиться в воде. При этом половина из животных были совсем малого возраста.