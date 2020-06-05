Трамп объявил о готовности США снимать ограничения из-за коронавируса

Вашингтон, 5 июня. Президент США Дональд Трамп выразил готовность приступить к отмене ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом американский лидер объявил во время пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, опасения некоторых губернаторов безосновательны.

«Мы открываем нашу страну. И <...> я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения», — отметил Трамп.

Он также добавил, что Джорджия, Флорида и Южная Каролина уже сняли ограничения, и ситуация в данных штатах благополучна. Президент США надеется, что более крупные штаты, такие, как Нью-Йорк и Нью-Джерси, присоединятся к этой тенденции в ближайшее время.

Ранее власти США выпустили рекомендации для постепенной отмены режима карантина. Трамп подчеркнул, что штаты должны сами определять, какие ограничения можно смягчать.

На данный момент США возглавляют общемировую статистику по коронавирусу. В стране зарегистрировано самое большое число случаев коронавирусной инфекции (1,8 миллиона) и количество жертв пневмонии нового типа (более 108 тысяч).

Пандемия коронавируса началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Заболевание быстро распространилось за пределы КНР, поразив большинство стран мира.