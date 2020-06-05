ЧС под Норильском заставляет задуматься о преимуществах госкомпаний в Арктике

Экологическая катастрофа в Норильске может изменить систему контроля за деятельностью компаний в Арктике. Необходимо вернуться к тому, чтобы в этом уязвимом с экологической точки зрения регионе работали только госкомпании. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

5 июня президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с экологами и зоозащитниками. Большую часть встречи посвятили чрезвычайной ситуации под Норильском, в результате которой в окружающую среду попало почти 17 тыс. тонн нефтепродуктов. О работах по ликвидации аварии доложили глава МЧС Евгений Зиничев, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава компании «Норникель» Владимир Потанин и руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова.

Глава «Норникеля» Потанин заявил о готовности компании взять на себя расходы по ликвидации разлива топлива. Бизнесмен оценил их в 10 млрд рублей.

«Про штрафы я не могу судить, сколько насчитают, столько насчитают. Но расходы, я думаю, 10 миллиардов рублей и более», — предположил Потанин.

Он заверил, что с помощью современных технологий компания восстановит экосистему в месте разлива топлива. На что Владимир Путин заметил, что проще и дешевле было вовремя заменить один резервуар, в котором хранилось топливо, и «ущерба не было бы экологического». Президент призвал Потанина посмотреть «на это самым внимательным образом внутри компании».

«Бизнес во все времена и во всех странах живет одним днем. Поэтому тут мы имеем вечное противостояние интересов бизнеса и нормального государства», — уверен Дмитрий Журавлев.

Для «Норникеля», как и для компаний во всем мире, важно, какую прибыль они получили, — от этого зависит стоимость акций, а, значит, и прибыль акционеров.

Собеседник агентства напомнил высказывание Уинстона Черчилля о том, чем отличается политик от государственного деятеля. Первый живет от выборов до выборов, а второй думает об интересах страны на десятилетия вперед.

«Владимир Путин задал вполне естественный для государственного деятеля вопрос: не проще было ли заранее поменять резервуар или позаботиться о его безопасности, чем оплачивать миллиарды ущерба?» — обратил внимание политолог.

По его мнению, особенность Арктики в том, что там можно очень много заработать при условии, что перед этим не меньше и вложить.

«Поэтому арктические проекты и должны осуществляться крупными компаниями, но они должны нести ответственность, в том числе материальную, за последствия своих действий», — уверен Дмитрий Журавлев.

Именно поэтому одно время продвигалась идея, что заниматься Арктикой должны только госкомпании. От нее тогда отказались, но, возможно, стоит к ней снова вернуться, предположил политолог.

«В любом случае, ЧС в Норильске наглядно показала, что необходимо совершенствовать механизм ответственности. И он должен действовать так, чтобы компании вовремя меняли резервуары, неважно, частные или государственные они при этом. Хотя государственные всегда контролировать легче и они охотнее поменяют резервуар, не дожидаясь аварии», — считает собеседник ФАН.

По его словам, сейчас, после того, как внимание к катастрофе в Норильске привлечено на самом высоком уровне, обязательно начнутся массовые проверки компаний, работающих в Арктике.

«У нас всегда так бывало. И это само по себе неплохо. В том плане, что проверки действительно выявят многие нарушения, и даже допускаю, что все они будут устранены», — сказал Дмитрий Журавлев.

Однако, по его словам, сейчас главное — что будет позже, когда нужно будет снова принимать какие-то меры.

«Теоретически техногенная катастрофа может привести к серьезному изменению системы контроля за деятельностью компаний в Арктике. Главное, чтобы во главе этого процесса стояла влиятельная в нашем государстве фигура», — резюмировал эксперт.

29 мая на норильской ТЭЦ-3 (входящей в группу компаний «Норникель») в результате повреждения резервуара произошла утечка дизельного топлива. По последним данным, площадь загрязнения нефтепродуктами составила 180 тысяч квадратных метров.

Сейчас предельно допустимые концентрации загрязнителей в водах, куда попало горючее, превышены в десятки тысяч раз. По предварительным оценкам главы Роспотребнадзора Светланы Родионовой, ущерб экологии может исчисляться десятками миллиардов рублей.