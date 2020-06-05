Двух турецких военных нашли на востоке провинции Идлиб

Дамаск, 5 июня. Два военнослужащих Турции были обнаружены на востоке сирийской провинции Идлиб.

Их нашли недалеко от города Сармин. Один из турецких военных в результате атаки неустановленных к настоящему моменту лиц был убит, а второй находится в тяжелом состоянии. Турецкий вертолет с ранеными приземлился в районе КПП, расположенного на погранпереходе «Баб аль-Хава» на сирийско-турецкой границе. Об этом сообщают источники в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что рядом с трассой М-4 произошел взрыв. Жертв удалось избежать. Предполагается, что к организации взрыва причастны боевики признанной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая отказалась признать российско-турецкие договоренности от 5 марта.