Режим самоизоляции продлен в Ставрополье

Ставрополь, 5 июня. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров своим постановлением 5 июня продлил до 14 июня режим самоизоляции в регионе.

Ранее ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса действовали до 7 июня.

Глава региона подчеркнул, что уровень заболеваемости в крае стабилизируется, всплеска не наблюдается.

В то же время Владимиров констатировал, что количество смертей пациентов с коронавирусной инфекцией в Ставрополье регистрируется почти каждый день, что говорит о непростой ситуации. Он добавил, что накануне трое пациентов скончались от вируса, пишет РИА Новости.

Согласно статистике, всего в регионе зарегистрированы 2903 случая заболевания коронавирусом, 56 больных скончались.

В Севастополе карантинные меры продлены до 15 июня. Однако местные власти с 1 июня разрешили возобновить работу кафе с летними площадками. Кроме того, горожане могут гулять по паркам и набережных. В городе открыты спортивные клубы. Отменять запрет на проведение массовых мероприятий чиновники пока не стали.