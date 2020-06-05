Жена Кокшенова назвала причину смерти актера

Москва, 5 июня. Вдова народного артиста России Михаила Кокшенова Наталья Лепихина сообщила причину смерти супруга.

Она опровергла сообщения, что актер скончался от коронавирусной инфекции.

«У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта», — сообщила Лепихина.

Накануне стало известно о смерти Кокшенова, артист ушел из жизни в возрасте 83 лет. Сообщалось, что актер скончался после продолжительного лечения в реабилитационном центре в Подмосковье. В 2017 году он перенес инсульт и больше не появлялся на публике.

Друг Кокшенова кинодраматург Аркадий Инин рассказал, что артист долго боролся с недугом, а несколько дней назад попал в реанимацию. По его словам, состояние актера то улучшалось, то ухудшалось, сообщает «Культуромания».

Зрители впервые увидели Кокшенова на экране в 1957 году в фильме «Вертикаль». Позже он стал известен благодаря ролям в таких фильмах, как «Не может быть!», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Гараж» и «Ширли-мырли». В 2002 году ему присвоили звание народного артиста России, передает телеканал «360».

Кроме того, в нескольких картинах Кокшенов выступил в качестве режиссера, сценариста и продюсера.