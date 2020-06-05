Россия призывает к обсуждению запуска эфиопской плотины с учетом интересов всех сторон

Москва, 5 июня. Проблема строительства Эфиопией плотины «Возрождение» на реке Голубой Нил должна быть решена путем переговоров в рамках действующих механизмов при соблюдении норм международного права, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 4 июня.

Строительство ГЭС Хидасэ («хидасэ» на амхарском языке означает «возрождение») началось в западной части Эфиопии в 2011 году. Плотина является самым масштабным проектом на континенте за последние несколько лет. Предполагается, что ГЭС будет не только вырабатывать электроэнергию для внутреннего потребления, но и экспортировать ее в соседние Джибути, Кению, Судан. Однако, далеко не все разделяют амбиции эфиопских властей. Египет опасается обмеления Нила на четверть в ближайшее десятилетие после строительства плотины. Река обеспечивает 90% потребности страны в водных ресурсах, а в её долине проживает около 100 млн человек, что составляет 50% населения страны. Отсутствие уверенности руководства страны в том, что строительство плотины не повлечет за собой серьезных экологических последствий, привело к обострению дипломатических отношений между Египтом и Эфиопией. Опасения и возмущения египетского руководства частично понимает Судан, но в то же время поддерживает проект: благодаря плотине на 20% уменьшатся паводки, что увеличит площадь посевных земель.

Россия заявила о своем решении принимать участие в урегулировании спора между Эфиопией, Суданом и Египтом о запуске плотины во время саммита «Россия-Африка» в октябре 2019 года. Президент РФ Владимир Путин предложил помощь трем странам в вопросе разрешения противоречий во время встречи с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси и президентом Эфиопии Сахле-Ворком Зевде.

Нейтральная позиция России еще раз была обозначена пресс-секретарем российского дипведомства во время последнего брифинга. Мария Захарова заявила, что должны быть учтены интересы всех трех стран, а также выразила надежду, что стороны смогут прийти к взаимовыгодному соглашению:

«Исходим из того, что весь комплекс вопросов, связанных со строительством этой ГЭС и режимом водопользования, должен быть согласован с учетом обеспечения интересов национальной безопасности и задач социально-экономического развития государств нильского бассейна. Рассчитываем, что декларируемый сторонами настрой на продолжение поиска взаимоприемлемых развязок позволит добиться конкретных результатов в трехстороннем формате».

3 июня ситуацию вокруг строительства ГЭС в контексте египетско-эфиопских отношениях обсуждали министр иностранных дел России Сергей Лавров и его египетский коллега Самех Шукри. Лавров приветствовал договоренность возобновить в ближайшее время консультации между Каиром и Аддис-Абебой и подчеркнул необходимость скорейшего начала поиска компромисса.

Таким образом, в решении данного вопроса Россия руководствуется прежде всего учетом интересов всех сторон конфликта, а также принципами международного права.

Стоит отметить, что ситуацией в регионе интересуется и мировое сообщество в целом. Особенную озабоченность разногласиями между Суданом, Египтом и Эфиопией выразили США, которые преследуют свои геополитические интересы в Африке.

Отношения между двумя участниками трехстороннего диалога зашли в тупик в феврале 2020 года. Каир и Аддис-Абеба не смогли договориться о сроках и объемах заполнения резервуаров плотины. Ранее 31 августа 2019 года министр водных ресурсов, ирригации и энергетики Эфиопии Селеши Бекеле заявил, что со стороны Египта поступил официальный запрос: Хидасэ должна быть заполнена в течение 7 лет, тогда как эфиопские власти планировали запустить ГЭС к 2023 году. Египет настаивает на более продолжительном сроке запуска, так как опасается не столько самой плотины, сколько процесса сооружения масштабного гидроузла. Есть вероятность, что страна столкнется с временным сокращением водоснабжения Нила из-за заполнения плотины. Также строительство может вызвать снижение уровня электроснабжения Египта на 25-40%.

В первой половине февраля в Вашингтоне под эгидой США прошел ряд встреч министров иностранных дел и водных ресурсов Египта, Судана и Эфиопии. Переговоры завершились 15 февраля без достижения какого-либо окончательного результата. В свою очередь американская сторона объявила, что совместно со Всемирным банком она примет участие в разработке соглашения. Документ должен был быть представлен трем странам в течение нескольких дней с целью подписания соглашения до конца февраля. 24 февраля, игнорируя просьбу Эфиопии отложить переговоры, США и Всемирный банк провели встречи с Египтом и Суданом в отсутствие Эфиопии. Американская сторона, которая изначально выступала как наблюдатель, стала полноправным участником переговоров. США предоставили соглашение, согласно которому переговоры по основным принципам и правилам заполнения и эксплуатации плотины считались завершенными. Документ был подписан только Египтом.

Затем Министерство финансов США опубликовало заявление, в котором фактически не признало суверенное право эфиопской стороны управлять своей собственностью: Эфиопия не должна начинать заполнять плотину до тех пор, пока не подпишет представленное ранее американцами соглашение. В свою очередь, МИД Эфиопии отверг этот проект, подчеркнув, что не считает переговоры по вопросу эксплуатации плотины завершёнными.

Власти Египта, недовольные отказом эфиопской стороны, инициировали резолюцию в Лиге арабских государств, направленную на то, чтобы сделать Нил проблемой арабской водной безопасности. Можно подумать, что действия египетских властей продиктованы геополитическими амбициями. На самом деле, жесткая позиция Каира объясняется опасениями по поводу обмеления Нила, а также обязательствами перед своим народом: согласно 44-й статье конституции Египта, государство берет на себя ответственность защищать реку Нил, поддерживать исторические права Египта на нее, рационализировать и максимизировать ее выгоды, не растрачивая ее воду и не загрязняя ее.

В этом диалоге Судан занимает нейтральную позицию. С одной стороны, Хартум признает право Эфиопии на использование Нила, что подтверждается отказом суданской стороны подписать соглашение, составленное американцами. С другой стороны, Судан выражает согласие с Египтом в отношении того, что в строительстве плотины есть много технических тонкостей, которые нужно принять во внимание. Солидарность суданских властей с Каиром объясняется в том числе соглашением 1959 года о совместном использовании водных ресурсов с Египтом. Этот документ предусматривает, что Египет и Судан должны совместно участвовать в любых переговорах, связанных с Нилом.

Обязательства перед Египтом и стремление к сотрудничеству с Эфиопией, возможно, подтолкнули Судан к тому, чтобы составить для Совета Безопасности ООН меморандум. В документе, обнародованном 2 июня, говорится о важности создания основы для сотрудничества между Египтом, Эфиопией и Суданом с целью обеспечения интересов всех трех сторон.

Строительство плотины «Возрождение» на западе Эфиопии стоимостью $4 млрд завершено на 75%. Она является крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке за последние несколько лет. ГЭС должна обеспечить электроэнергией 86 миллионов эфиопов и позволить поставить энергоресурс на экспорт.