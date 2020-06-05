Половина украинцев считают, что страна находится на грани развала

Киев, 5 июня. Около 50% жителей Украины считают, что страна находится на грани развала. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).

По данным КМИС, 46,1% опрошенных заявили, что Украина разваливается. Обратную точку зрения выразили 40,8% респондентов ― они уверены, что Украина «сшивается как страна и идет путем объединения».

Кроме того, 46% опрошенных уверены, что «Украина находится в стагнации и не развивается, жизнь становится все более невыносимой». При этом 47,3% высказались о том, что «Украина может и медленно, но развивается и превращается в современную развитую страну».

Опрос проводился в период с 26 по 30 апреля текущего года. Участие в опросе приняли 1,5 тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 2,6%.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что руководство Украины реализует план по развалу страны. По ее словам, Евромайдан стал первым шагом к расчленению и уничтожению Украины. Она считает, что киевские власти не занимаются созидательными инициативами, а лишь толкают Украину на совершение международных преступлений.