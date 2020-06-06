Наксалиты: почему в Индии полвека продолжается террор

Автор Telegram-канала «Индия сегодня» в рамках проекта «Антитеррор» рассказывает о деятельности и перспективах существования левоэкстремистской группировки наксалитов, которая известна убийствами видных деятелей Индии, связями с маоистскими силами Китая и даже поддержкой пакистанской разведки.

Восстание в Наксалбари

Наксалбари — небольшое местечко в районе Дарджилинг, там, где Индия граничит с Непалом на западе, Пакистаном на востоке, где расположены Тибет и псевдонезависимые королевства Бутан и Сикким (в 1967 году Сикким еще не был частью Индии). В экономике этого горного района доминирует чайный бизнес, который даже спустя 20 лет после приобретения независимости управлялся британскими компаниями.

Крестьяне Наксалбари, которые в основном работали на чайных плантациях и в больших поместьях, на протяжении веков эксплуатировались землевладельцами и ростовщиками. 25 марта 1967 года, когда один из жителей деревни попытался начать возделывать землю, с которой его незаконно выселили, местный землевладелец жестоко избил его и отобрал имущество. Раздраженные крестьяне деревни ответили восстанием.

За два года до этого в Наксалбари вели активную агитацию кадры Коммунистической партии Индии (марксистской), сокращенно КПИ(м). Отколовшаяся от Коммунистической партии Индии (КПИ), КПИ(м) была уверена, что настоящая социалистическая революция возможна только тогда, когда рабочие и крестьяне поднимут вооруженное восстание против угнетающих их классов. После инцидента 25 марта в Наксалбари коммунисты были убеждены, что момент настал.

Слова, приписываемые Чару Мазумдар, одному из лидеров КПИ(м), гласят, что «в стране сложилась превосходная революционная ситуация со всеми классическими симптомами». 25 мая того же года он вместе с двумя другими ключевыми лидерами, Кану Саньялом и Джангалом Санталом, начал крестьянское восстание в Наксалбари.

В будущем судьбы троих лидеров наксальского восстания сложатся по-разному, но одинаково трагично. Чару Мазумдар будет убит в полицейском участке в 1972 году, через десять дней после ареста. Джангал Сантал проведет в тюрьме около десяти лет и будет выпущен на волю в 1981 году, после чего сопьется и умрет от алкоголизма. Кану Саньял доживет до 82 лет в одиночестве и, разочаровавшись в жизни, умрет в результате самоубийства 23 марта 2010 года.

В 1967 году Кану Саньял, еще не зная, что поднятое им восстание переживет всех троих лидеров, явил на свет концепцию «насильственного протеста против социального порядка, связанного с владением собственностью и разделением социальных благ». По его словам, целью акций протеста была «организация крестьян для проведения земельной реформы радикальными средствами, включая насилие».

Непосредственными требованиями восставших были разумное распределение земель, национализация лесов и прекращение эксплуатации земли ростовщиками. Долгосрочные цели заключались в изменении социально-экономической структуры общества путем уничтожения крупных фермеров, помещиков и джагирдаров (землевладельцев).

С конца марта 1967 крестьянские объединения организовали ряд выступлений против помещиков. Протесты принимали все более агрессивный характер: начались стычки с полицией, которые переросли в прямое противостояние. В одной из стычек был убит констебль, в ответ полиция открыла огонь по толпе. Крестьянские лидеры, со своей стороны, взялись за оружие и вскоре началась расправа над землевладельцами.

К концу лета 1967 для поддержания порядка в Наксалбари находились около 1 500 полицейских. Часть лидеров восстания, включая Кану Саяла, была в тюрьме. Остальные — скрывались в джунглях.

Так было положено начало второму крупнейшему крестьянскому восстанию в Индии после обретения независимости, рожден образ революционера-наксала с оружием в руках, сражающегося против индийского государства за права угнетенных и обездоленных.

Восстание Наксалбари на полвека вперед определило саму природу «вооруженной террористической борьбы» в Индии.

Трансформация и расширение движения

Разумеется, движение в его нынешней форме значительно изменилось как по своему характеру, так и по целям. В конце 60-х начале 70-х годов объединения, подобные Наксалбари, стали обычным явлением для таких районов как Бихара, Джаркханда и Западной Бенгалии, в некоторых районах Одиши, вплоть до Андхра-Прадеша и Махараштры.

«Впервые в постиндустриальной Индии движение утвердило требования бедного и безземельного крестьянства таким образом, что это потрясло тогдашнюю атрофированную индийскую политическую сцену», — пишет историк Суманта Банерджи.

Движение привлекало студентов из наиболее уважаемых университетов страны. Сразу же после восстания наксалитов городская молодежь Индии, среди которой были выходцы из привилегированных слоев общества, вдохновилась революционным подъемом. Потомки первого независимого поколения, те, кому было за двадцать в 1960-х и 70-х годах, ощутили движение Наксалбари как возможность повлиять на жизнь Индии так же, как их родителей, которые восстали против колониального государства. Нередко на стены колледжей Калькутты и Дели вывешивали плакаты с изображением Наксалбари. Студенты покидали колледжи, чтобы присоединиться к наксалам.

Чару Мазумдар также предпринял ряд шагов, чтобы побудить студентов присоединиться к движению Наксала. Он заявил, что революция — это не только борьба сельских масс, но и борьба со всеми, кто является «классовым врагом», включая университетских преподавателей, бизнесменов, полицию и, конечно же, правительство. Наксалиты приобрели влияние в Джадавпурском университете и Калькуттском университете. Президентский колледж в Калькутте и престижный колледж Сент-Стивенс в Дели превратились в рассадники наксалитов.

В дни, непосредственно последовавшие за событиями в Наксалбари, аналогичное восстание произошло в Шрикакуламе, в штате Андра-Прадеш. Два человека, связанных с коммунистической партией, были убиты местными землевладельцами. В отместку племенное население деревни поднялось с оружием в руках, грабя помещиков, уничтожая их дома и зерно. Движение усилилось к 1968 году, когда группы племенных крестьян организовались в партизанские отряды для нападения на полицейских.

Движения, созданные по образцу Наксалбари, возникли в районе Мушахари района Музаффарпур в Северном Бихаре, в некоторых районах Бходжпура и Патны в Центральном Бихаре, а также в районах Хазарибаг, Ранчи, Сингх-бум и Дханбад в Южном Бихаре.

Радикализация и криминализация наксалов

Арест Чару Мазумдара 16 июля 1972 года и его последующая смерть в полицейском участке несколько дней спустя побудили аналитиков утверждать о конце движения наксалов. Однако они ошиблись, и уже через десять лет движение заявило о своем присутствии в различных регионах страны.

В 1979 году в округе Варангал штата Андра-Прадеш была создана Народная военная группа (PWG), территория влияния которой позже распространилась на районы Азелабад-хамам, Варангал, Восточный Годавари и Вишакхапатнам в штате Андхра-Прадеш. С апреля 1996 года наксалы организовали народные военные отряды, действующие в южных районах Ориссы, парализовав власть местного правительства.

Начиная с конца 1980-х годов, нервный центр наксальской активности в Индии переместился в район Бастар штата Чаттисгарх площадью 40 000 кв. км, состоящий из районов Дантевада, Биджапур, Нараянпур, Бастар и Канкер.

В 2004 году произошло объединение Коммунистической партии Индии (Маоистско-Ленинской), Народной военной группы (PWG), маоистского коммунистического центра Индии (МЦКИ) и 40 других вооруженных группировок в Коммунистическую партию Индии (маоистскую), что позволило повстанцам скоординировать свои действия и распространить свое влияние на значительную территорию внутри страны. Так называемый «красный коридор» тянулся через всю Индию от самого Непала до побережья Тамилнада, с небольшим разрывом на побережье и в центральной части Ориссы.

Ключом к росту маоистского движения было расширение его финансовой базы. К концу 2000-х объем финансирования в руках наксалов достиг примерно 350 миллионов долларов США. Наксалитский доход поступал от так называемых «сборов» — вымогательств, взимаемых с подрядчиков, которые выигрывали тендер на проведение девелоперских работ в районах, где доминируют повстанцы. В том числе лесопромышленников, горнодобывающих компаний, перевозчиков, крупных и мелких отраслей промышленности по выращиванию мака или конопли, незаконной добычи полезных ископаемых. Кроме того, они хорошо зарабатывали на выкупах, похищая правительственных чиновников и крупных бизнесменов. Предполагается, что не менее 40% доходов движения поступают от наркоторговли. Также присутствуют иностранные источники финансирования.

В конечном счете движение распространилось на столь обширную географию, что превзошло все другие повстанческие организации, включая движение сопротивления в Джамму, Кашмире и на северо-востоке страны. На пике своего влияния наксалы доминировали в более чем 200 округах по всей стране, что побудило тогдашнего премьер-министра Манмохана Сингха в апреле 2006 года назвать маоистское движение «самой большой проблемой внутренней безопасности, с которой когда-либо сталкивалась наша страна».

Современность

«Программа аграрной революции и антиимпериалистической мобилизации приобрела новую привлекательность в эпоху глобализации и экономических реформ, наблюдавшихся в последние два десятилетия, а также после возглавляемой США «войны с террором», начавшейся в 2001 году, — писал политолог Маноранджан Моханти — В такой атмосфере племенные народы все больше страдают от сокращения доступа к лесным ресурсам и крупномасштабного перемещения в результате мегапроектов по добыче полезных ископаемых».

Сумантра Банерджи добавляет, что «если движение все еще существует, то это заслуга не столько предвидения его лидеров, сколько индийского государства, которое благодаря своим неудачам в социально-экономической области, создает благоприятную почву для продолжения движения наксалов».

Движение наксалитов существует до сих пор, хотя к 2020 году наиболее грозные битвы, похоже, остались в прошлом. На графике можно видеть значительное сокращение количества террористических актов и уменьшение зоны «красного коридора». Однако, несмотря на то, что правительство Нарендры Моди неоднократно заявляло о «полном решении проблемы наксалитов», это далеко не так.

Китайский товарищ

Кану Саньял с товарищами посетил в 1967 году Китай и прошел подготовку в Народно-освободительной армии Китая для усовершенствования навыков вооруженного сопротивления. Саньял был вдохновлен лозунгом Мао Цзэдуна — «политическая власть вырастает из ствола пистолета».

Кану написал в своем докладе под названием «Доклад Тераи»:

«Мы встретились с Мао, Чжоу Энь Лаем и главнокомандующим. Совет Мао был таков: «Чему бы вы ни научились в Китае, постарайтесь забыть об этом. Поезжайте в свою страну, постарайтесь понять конкретную ситуацию и продвигайте революцию вперед».

В 1967 мир узнал о наксальском восстании благодаря сообщению «Радио Пекин» (Radio Peking), в котором содержалось следующее:

«Фаза крестьянского вооруженного восстания под руководством революционеров из Индийской коммунистической партии началась в районе Дарджилинг, штат западный Бенгал, Индия. Это передний край революционной вооруженной борьбы, начатой индийским народом под руководством учения Мао Цзэдуна. Такова общая направленность индийской революции в настоящее время. Народы Индии, Китая и всего остального мира приветствуют появление этой революционной вооруженной борьбы».

Спустя годы движение по-прежнему пользуется поддержкой Китая. Единственное, что остается спорным — это то, исходит ли эта поддержка от официальных структур или нет.

Министр внутренних дел Г. К. Пиллай в ноябре 2009 года утверждал, что он уверен в поставках оружия из Китая маоистам в Индию:

«Китайцы являются крупными контрабандистами и поставщиками стрелкового оружия. Я уверен, что маоисты тоже его получают».

Министр внутренних дел П. Чидамбарам согласился с мнением, что наксалиты получают оружие из-за пределов Индии через границы Непала, Мьянмы и Бангладеш, но также отметил, что он не уверен в какой-либо прямой помощи наксалитам со стороны китайских государственных субъектов. Однако неоднократные изъятия оружия китайского производства, радиоприемников и т. д. у наксалов являются существенным доказательством маоистско-китайских связей.

В широком смысле, Коммунистическая партия Индии (маоистская) является частью международного ультралевого братства. Она входит в Координационный комитет маоистских партий и организаций Южной Азии (CCOMPOSA), который, как полагают, действует с прямого благословения Коммунистической партии Китая (КПК).

Сотрудничество с Пакистаном

18 октября 2012 года генеральный директор полиции Западной Бенгалии Напараджит Мукерджи заявил, что существует растущая связь между наксалами и террористическими группировками, спонсируемыми пакистанской Межведомственной разведкой (ISI). Далее он заявил, что эту связь необходимо рассматривать со всей серьезностью и что она может привести к возникновению значительной проблемы.

Наксалиты и их фронтальные группы тесно сотрудничают с группами, спонсируемыми Пакистаном с 2009 года.

В 2009 году агенты ISI через свои связи в Дубае, вошли в контакт с наксалами. Когда разведывательное бюро сообщило полиции об этой связи, в Карнатаке был произведен арест некоего Альтафа. Он впервые показал, что пытается установить связь между преступным миром в Дубае и наксалами. Кроме того, ему было поручено передать 2,5 миллиона рупий стороннику индийского движения, который, в свою очередь, должен был заключить сделку между ISI и наксалами.

Следующим шагом пакистанских разведслужб стала отправка оперативника по имени Умер Мадани для переговоров с наксалами. Мадани был арестован и сообщил полиции, что организация «Лашкар-И-Тайба»* отправила его передать деньги наксалам.

После ареста нескольких боевиков «Лашкар-И-Тайба»* Пакистан подключил к переговорам с наксалами Cтуденческое Исламское Движение Индии (SIMI), активистам которого было приказано перебазироваться в контролируемые наксалами районы. Переговоры между SIMI и наксалитами прошли успешно, и повстанцы получили новый источник финансирования и поставок вооружения.

Предполагается, что тесные связи между спонсируемыми Исламабадом группами и наксалами существуют уже в течение последних одиннадцати лет.

Помимо этого, наксалиты имеют тесные связи с маоистскими организациями на Филиппинах и в Турции и получают поддержку от нескольких организаций в Европе, в частности, в Германии, Бельгии, Италии, Франции.

Методы борьбы против наксалитского движения

Штат Андра-Прадеш

Андхра-Прадеш (до разделения на Андра-Прадеш и Телангану) стал свидетелем подъема маоистского мятежа в начале 1990-х, когда Народные военные группы (PWG) контролировали 20 округов штата.

После покушения в 2003 году на главного министра Чандрабабу Найду, которому едва удалось спастись, штат Андра-Прадеш приступил к быстрой реорганизации своих полицейских сил, одновременно наращивая технический и оперативный потенциал. Был создан отряд вооруженных сил, который специализировался на борьбе с наксалитами.

Ситуацию осложнял тот факт, что мятежники пользовались широкой поддержкой со стороны местного населения. Согласно исследованию газеты The Times of India, в 2010 году 58% опрошенных жителей штата Андхра-Прадеш положительно воспринимали факт ведения партизанской войны с государством, и только 19% высказались против него.

Андхра-Прадеш преуспел в искоренении левого экстремизма, объединив действия полиции с социально-экономическими программами по реабилитации сдавшихся мятежников.

Штат Чхаттисгарх

Чхаттисгарх сегодня считается эпицентром маоистского мятежа в Индии. На пике своего могущества наксалиты имели влияние в 18 округах штата из 27. Действительно, начиная с конца 1980-х район Бастар площадью 40 000 кв. км, состоящий из районов Дантевада, Биджапур, Нараянпур, Бастар и Канкер, стал очагом маоистской воинственности в Индии.

Считается, что почти 25 000 кв км. Бастара (включая Абуджмар, маоистскую цитадель так называемого красного коридора) интенсивно минируются маоистами.

Хотя насилие под руководством маоистов по-прежнему вызывает серьезную озабоченность в районе Бастар, особенно в северных районах, был достигнут значительный прогресс в ограничении маоистов южными районами штата.

Переменным фактором, по-видимому, стало улучшение дорожной сети: к 2018 году было завершено 11 ключевых дорожных проектов, соединяющих районы Сукма, Биджапур и Джагдалпур. Однако следует отметить, что маоистская угроза в штате по-прежнему вызывает серьезную озабоченность у государства. В марте 2020 года в одном из столкновений погибло сразу 17 военнослужащих и было ранено 14.

Штат Джаркханд

В 2000-х, когда мятежники достигли своего пика в Джарканде, они имели влияние в 20 округах штата.

Главный министр Сибу Сорен считал, что повстанцы — это «заблуждающаяся» молодежь, которую можно убедить вновь присоединиться к обществу, и инициировал диалог с экстремистами.

Однако в 2010 году переговоры провалились, и тогдашний министр внутренних дел П. Чидамбарам издал приказ Сорену активизировать меры государственного реагирования.

В том же году правительство Джаркханда создало специальный отряд (Джаркхандский Ягуар, созданный по образцу Андхра-Прадеша) для руководства операциями против Наксала. Правительство штата также разработало уникальную политику капитуляции для наксалитов, согласно которой наксалиты, сдающиеся с ракетными установками или пулеметами, получат компенсацию 100 000 рупий, а те, кто сдается с автоматом серии АК, получат 75 000 рупий.

Вместе с центральными силами государство начало операцию «Анаконда» по вытеснению маоистов из Саранды и добилось успеха в 2011 году.

После победы BJP на государственных выборах в декабре 2014 года новый главный министр Рагубар Дас приступил к осуществлению различных инициатив по борьбе с повстанцами. За последние несколько лет число случаев насилия, связанных с маоистами, достигших своего пика в 2013 году, когда произошло 480 инцидентов, сократилось до 53 в 2018 году. В 2018 году было зафиксировано самое низкое число смертельных случаев, связанных с маоистским насилием.

Кроме того, было зафиксировано большое число сдавшихся повстанцев — 108 человек только в 2018 году. Это не означает, что левый экстремизм был полностью ликвидирован в Джаркханде. На обширной территории штата по-прежнему существует несколько активных очагов мятежа.

Западная Бенгалия

Западная Бенгалия, родина Наксалитских восстаний 1967 года, стала свидетелем беспрецедентного роста маоистских мятежей в начале 2000-х.

Помимо Лалгарха, наксалиты сыграли решающую роль в разжигании волнений в Нандиграме и Сингуре, что впоследствии привело к поражению в 2011 году тогдашнего 30-летнего левого правительства партии «Конгресса Тринамул» Маматы Банерджи.

Находясь в оппозиции, Маматы Банерджи и ее партия якобы достигли молчаливого взаимопонимания с подпольными маоистами. Однако оказавшись у власти, она изменила свой подход, особенно когда повстанцы начали нападать на ее сторонников и ключевых партийных лидеров в их главном районе Джангалмахал.

Правительство под руководством Маматы Банерджи изменило разрозненный подход левого правительства и приняло трехступенчатую стратегию борьбы с повстанцами. Во-первых, правительство пересмотрело стратегию обеспечения безопасности, создав элитную полицейскую группу для преследования лидеров повстанцев. Во-вторых, они предложили мятежникам пакет мер по капитуляции и реабилитации, обещая рабочие места и предпринимательские возможности тем, кто сдастся. Третий и, возможно, самый важный элемент этой кампании заключался в принятии всеобъемлющих мер укрепления доверия с населением, проживающим в зараженном маоистами районе Джангалмахал, включающем районы Пурулия, Западный Миднапор и Банкура.

В 2010 году насильственные инциденты, связанные с маоистами, достигали 425 случаев, в результате которых погибло 328 гражданских лиц и 36 сотрудников сил безопасности. Это число к концу 2018 года сократилось до нуля. Согласно докладу, опубликованному правительством штата, в период с 2014 по 2018 год более 250 маоистов сдались полиции штата.

Штат Орисса

В какой-то момент в конце 2000-х маоистское влияние распространилось на 22 из 30 районов Ориссы. Горячими точками маоистской деятельности были наиболее отсталые и лесистые, богатые полезными ископаемыми районы с огромным населением адиваси (местные племена). Например, Корапут, Малканагири, Набарангапур, Райагада, Гаджапати, Кандмал, Ганджам и Кеонджхар.

Повстанцы также разжигали протесты против нескольких мегапроектов по вопросам приобретения земли и прав на добычу полезных ископаемых.

В 2008 году повстанцы предприняли дерзкое нападение в Балимеле близ границы с АП-Одиша, убив 37 солдат. Эти два инцидента не оставили лидерам Одиши никаких иллюзий относительно расширения маоистского влияния в штате.

Власти немедленно укрепили полицейские участки, организовали строгую подготовку сотрудников полиции и объявили соответствующий пакет поощрений для тех, кто участвует в антимаоистских операциях. Важно отметить, что тысячи молодых представителей племен из подконтрольных повстанцам районов были завербованы в качестве специальных полицейских офицеров (СПО). Государство открыло школы по подготовке военнослужащих на каждом из семи полицейских полигонов штата.

Со временем Одиша добилась значительного прогресса в борьбе с левым экстремизмом, особенно в богатых полезными ископаемыми регионах.

Статистические данные свидетельствуют о неуклонном снижении числа связанных с маоистами преступлений в Одише. Число жертв, связанных с маоистами, сократилось с 42 человек, о которых сообщалось в 2016 году, до девяти в 2017 году, когда силы безопасности убили нескольких ключевых маоистских лидеров. В период с 2015 по 2016 год более 1000 подпольных маоистов сдались в плен. Сегодня восемь районов остаются «наиболее пострадавшими» — Малкангири, Корапут, Калаханди, Кандхамал, Райагада, Болангир, Баргарх и Ангул. Государственные чиновники, однако, заявляют, что влияние повстанцев ограничено лишь некоторыми районами приграничных Малканагири и Корапут.

Тем не менее в январе 2020 года в ходе армейской операции по зачистке одного из лагерей повстанцев в штате была изъята 41 бомба, 10 детонаторов, АК-47, а также другие материалы, такие как маоистская униформа, одеяла, энергетические банки, электрический велосипед, две таблетки, аптечки, электрические провода и маоистская литература. Так что говорить о полном разгроме наксалитского движения в штате еще рано.

Штат Бихар

На своем пике в 1980-х маоисты в Бихаре пользовались широкой поддержкой среди бедных слоев населения. Мятежу способствовала провалившаяся земельная реформа в Бихаре, которая оставила большую часть земель в руках высших каст. Разжигая кастовую вражду, богатые землевладельцы прибегали к услугам частных фирм и пользовались слабостью государства, не способного обеспечить порядок.

Консолидация маоистских сил помогла наксалитам расширить свою деятельность на новые территории. Помимо своих традиционных опорных пунктов в Патне, Гайе, Аурангабаде, Арвал-Бхабхуа, Рохтасе и Джеханабаде в Юго-Западном Бихаре, повстанцы распространили свое влияние на Северный Бихар, граничащий с Непалом, в начале 2000-х годов.

Главный министр штата Бихар Нитиш Кумар, пришедший к власти в 2005 году, предпринял результативные шаги по восстановлению правопорядка в Бихаре.

Была создана специальная оперативная группа в составе 400 человек, а также специальные вспомогательные ведомства для борьбы с повстанцами. Правительство штата пересмотрело свою политику капитуляции и реабилитации, чтобы сделать ее более привлекательной для повстанцев, желающих сложить оружие.

Возможно, наиболее значительные результаты были достигнуты благодаря ряду мер в области социально-экономического развития и управления штатом, принятых правительством Кумара.

Усилия Нитиша Кумара дали результат. Число смертельных случаев, связанных с террористической деятельностью наксалитов, достигшее своего пика в 2011 году, снизилось до более управляемых уровней.

В то время как изначально 22 из 38 округов штата находились под влиянием Наксала, их число с тех пор сократилось до четырех — Гайя, Джамуи, Лахисарай и Аурангабад.

Штат Махараштра

В настоящее время маоисты в той или иной степени обладают влиянием в районах Махараштры Гадчироли и Гондия, которые граничат с районом Дандакаранья Чхаттисгарх. В мае 2020 года в Махараштре была убита полицией некая Сурджанакка — видный лидер местного наксалитского движения. В отместку маоисты сожгли четыре грузовика.

По сравнению с другими штатами пострадавшими от наксалитов, Махараштра изначально отреагировала довольно жестко, приняв целый ряд мер, включающих как компоненты безопасности, так и компоненты развития. Были проведены крупные военные операции против маоистов на границе районов Гадчироли-Чхаттисгарх-Андхра.

Кроме того, государственная администрация работает над укреплением полицейского аппарата в Гадчироли и других пострадавших от наксалитов районах с точки зрения обеспечения специализированной подготовки военных, а также увеличения объема финансирования на покупку современного вооружения и техники. Государство также создало силы районного уровня – Коммандос С-60, которые получили высокую оценку от высших должностных лиц центрального правительства.

Точно так же правительство проводит политику капитуляции и реабилитации, чтобы побудить маоистские кадры вновь присоединиться к обществу. Правительство штата приняло несколько спорных решений в попытках сломить хребет маоистскому движению. Например, государственные силы арестовывают и преследуют лица, которые они идентифицировали как «сочувствующих маоистам», давая им уничижительное название «городские Наксалиты».

Эти люди, по словам активистов движения «За гражданские свободы», которые критикуют действия правительства штата, в основном являются академическими учеными и работниками НПО.

За последние несколько лет полиции штата и Центральным военизированным формированиям удалось ликвидировать десятки повстанцев и арестовать сотни. Был случай, когда силы безопасности уничтожили в ходе операции 39 повстанцев. Короче говоря, маоисты в Махараштре находятся в бегах. Политика капитуляции также дает положительные результаты. За последние 12 лет более 500 повстанцев, включая нескольких видных лидеров, таких как супруги Раммана и Падма Кодапе, сдались полиции штата. Однако маоисты остаются заметной силой в районах, где проживают адиваси (местные племена), особенно в Гадчироли.

Меры центрального правительства

Реакция центра на маоистские мятежи идет по той же схеме, что и реакция отдельных штатов. Учитывая, что Индия является федеративной страной, а закон и порядок находятся в ведении штатов, союзное правительство в значительной степени руководило усилиями по борьбе с повстанцами.

Сменявшие друг друга центральные власти предоставляли финансовые, военные и административные ресурсы для поиска устойчивых решений проблемы маоистских выступлений.

Правительства Объединенного прогрессивного альянса (UPA) – коалиция левоцентристских политических партий Индии, сформированная после всеобщих выборов 2004 года – в период с 2004 по 2014 годы заложили основу для антимаоистских ответных мер Индии. А правительство Национального Демократического альянса (NDA) – правоцентристский политический альянс, возглавляемый партией Bharat Janata Party (BJP), которая по состоянию на 2020 год является правящей коалицией в парламенте Индии под руководством премьер-министра Нарендры Моди, ускорило процесс решения проблемы. В целом, правительства UPA и NDA в центре страны приняли смешанные методы — ориентированные на население и ориентированные на врага - для подавления маоистского движения.

Подход к обеспечению правопорядка

Подход к обеспечению правопорядка по-прежнему является ключевым элементом стратегии Центра по борьбе с повстанцами. Наиболее наглядным примером этого является развертывание в пострадавших штатах 532 рот центральных военизированных формирований.

В 2006 году центральное правительство под руководством тогдашнего премьер-министра Манмохана Сингха впервые выпустило план мер по обеспечению безопасности для борьбы с маоистской угрозой. Этот план был широко представлен в политике правительства и состоял из 14 пунктов. Впоследствии план принял форму ряда мер, ориентированных на обеспечение безопасности, направленных на борьбу с растущим маоистским движением:

1. Модернизация полицейских сил

2. Укрепление разведывательных сетей

3. Оказание помощи штатам в создании инфраструктуры, связанной с безопасностью

4. Развертывание центральных военизированных формирований

5. Специальная схема инфраструктуры

6. Правительство NDA во главе с премьер-министром Нарендрой Моди запустило схему SAMADHAN в мае 2017 года. Эта доктрина была объявлена во время обзорного совещания государств, затронутых левым экстремизмом, которое проходило под председательством Раджната Сингха.

Новая доктрина, SAMADHAN будет иметь 8 ключевых положений, и ими являются:

S – умное руководство;

A – агрессивная стратегия;

М – мотивация и обучение;

А – искусственный интеллект;

D – панель управления На Основе КПЭ (Ключевых Показателей Эффективности);

H – технология;

А – план действий для каждого региона;

N – отсутствие доступа к финансированию.

Доктрина была обнародована в то время, когда союзное правительство ставило под сомнение свою повестку и план борьбы с угрозой маоистов или левого экстремизма. Вопросы были подняты после того, как 25 военнослужащих были убиты маоистами в засаде в Чаттисгархе.

7. Запрет деятельности Индийский коммунистической партии (маоистской) и закон об УАПА, 2009 год

8. Укрепление механизмов контроля и координации путем осуществления ряда шагов, включая создание единого командования.

Программа развития

Центр инициировал ряд мер в области социально-экономического развития, направленных на то, чтобы лишить повстанцев поддержки со стороны населения.

Этот подход был лучше всего проиллюстрирован назначением союзным правительством экспертной комиссии, возглавляемой Д. Бандьопадхьяем. Он является архитектором «операции Барга», которая представляла собой движение за земельную реформу в сельских районах Западной Бенгалии и заключалась в проведения детального изучения социально-экономического развития пострадавших регионов и выработки предложений по устранению этих дефектов.

В соответствии с предложениями Экспертного комитета и собственной оценкой ситуации, проведенной правительством, в районы, затронутые маоистским мятежом, было переведено беспрецедентное количество ресурсов. За их координацию отвечал флагманский Комплексный План Действий (IAP), разработанный правительством UPA для осуществления специальной программы, направленной на устранение недостатков в области развития в районах, затронутых мятежом.

План состоял из конкретных предложений по государственной инфраструктуре и услугам, таким как школьные здания, центры Анганвади, Центры первичной медико-санитарной помощи, питьевое водоснабжение, сельские дороги, электрическое освещение в общественных местах, таких как ПМСП и школы, и т.д.

В то время как правительство NDA распустило схему IAP, оно выпустило свою собственную схему под названием Special Central Assistance (SCA), чтобы охватить 35 наиболее пострадавших от левого экстремизма районов.

Наиболее значительные шаги, предпринятые центром, заключаются в принятии нескольких знаковых актов, признающих права адивасис на доступ к лесным ресурсам и на самоуправление. Принятие закона о лесных жителях в 2006 году, несмотря на жесткое сопротивление со стороны защитников окружающей среды и НПО, является четким свидетельством решимости Центра решать проблемы племенного населения, проживающего в районах, затронутых наксалом.

Результаты

Результат скоординированных действий говорит сам за себя. Скоординированные и согласованные усилия Центра и отдельных штатов привели к резкому снижению уровня насилия, ликвидации многих важных лидеров повстанческой организации и свели их распространение к горстке районов с тремя узлами в Чхаттисгархе, Джаркханде и Ориссе.

Однако еще более примечательно то, что силы безопасности в последние годы добились, казалось бы, невозможного. Они устранили многих высших руководителей наксалитов. За последние три года силовикам удалось нейтрализовать до 26 видных членов Центрального комитета партии. За последние три года они захватили в плен более 7000 активных партийцев, в то время как сопоставимое число маоистов сдалось властям в различных штатах.

В 2016 году силами безопасности было арестовано 1844 сотрудника Коммунистической партии Индии (маоистской), в то время как более 1442 членов этой группы предпочли сдаться властям штата.

За более чем 50 лет своего существования и господства на различных этапах леворадикальное движение предстает уходящей с политической арены силой, ограниченной несколькими холмистыми районами трех граничащих штатов. Сочетание нескольких факторов, как скоординированность действий государства, изменение в экономической политике, внутренние противоречия организации серьезно ослабило мятеж.

Потеря опорных пунктов, снижение привлекательности идеологии и кризис лидерства, наряду с оптимизацией деятельности пострадавших штатов на социально-экономическом фронте, могут затруднить повстанцам восстановление того импульса, который они имели десятилетия назад.

Последний предсмертный звон прозвучит в результате значительного улучшения работы органов безопасности, в частности полиции, совершенствования инфраструктуры безопасности, разведки, а также системы командования и управления для отслеживания действий повстанцев и их передвижений.

Вывод

После многих лет полумер, центральное правительство Индии и правительства индийских штатов выработали стратегию борьбы против маоистского мятежа.

Осознав, что наксалитское движение процветает в условиях отсутствия государственного влияния в центральной Индии – холмистой и лесистой местности, населенной преимущественно адивасами (племенами), власть начала проявлять серьезные намерения восполнить этот вакуум.

Государство восстановило права коренных общин, в частности адиваси, на землю (также положив конец произвольной политике приобретения земли, которая в 2013 году сделала миллионы людей бездомными), лесные и природные ресурсы; распределенные земельные записи; реформировало систему правосудия; развернуло привлекательные схемы капитуляции и реабилитации. Государство в значительной степени удалось прорвать маоистский нарратив об «эксплуататорском государстве, управляемом буржуазией».

Может быть, это конец затянувшегося мятежа, который в той или иной форме омрачал индийское государство со времен восстания Наксалбари? Некоторые аналитики утверждают обратное – несмотря на потерю огромных территорий, значимых кадров и нескольких высших руководителей, организация наксалитов остается грозной силой.

Хотя можно отрицать, что маоисты все еще обладают мощью, чтобы дать почувствовать свое присутствие в определенных регионах, было бы совершенно неверно утверждать, что они продолжают представлять экзистенциальную угрозу для индийского государства, как это было в конце 2000-х годов.

Левый экстремизм в Индии находится в перманентном упадке. Мало того, что идеология революции утратила свою былую привлекательность (очевидную в отсутствии интереса местных жителей к ополчению), так еще и социально-экономические показатели государства затрудняют повстанцам расти так же, как они это делали на своем пике.

Маоисты могут, однако, продолжить оставаться маргинальной группой, способной совершать нескоординированные, но жестокие нападения и нарушать управление в районах присутствия.

Мы можем только предполагать, как скажется на активности этого движения экономический спад 2020 года и после-коронавирусный упадок. Индию ожидает рекордный уровень безработицы и снижение доходов среди активной части населения. Вполне вероятно, что благоприятной почвой для пропаганды революционных идей окажутся многочисленные рабочие-мигранты, столкнувшиеся с пренебрежением и крайне недальновидными действиями властей, будь то социальные обязательства или содержание на карантине во время общенационального локдауна.