МИД РФ пообещал призвать к ответу Чехию за высылку дипломатов

Москва, 5 июня. Чехия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата. МИД РФ назвал действия Праги недружественным шагом и пообещал адекватный ответ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Чехия поступила непорядочно и недостойно. Решение Праги нанесло серьезный урон российско-чешским отношениям.

«Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать», ― говорится в сообщении МИД РФ.

Чешский кабмин принял решение о высылке из страны двух работников российского дипломатического ведомства. Поводом для высылки стал фейк чешского издания Respekt. Журналисты сообщили, что в Прагу якобы прибыл сотрудник российских спецслужб с ядом, чтобы отравить местных чиновников, причастных к сносу памятника маршалу Ивану Коневу. В издании утверждают, что мужчина с российским диппаспортом провез в чемодане смертельный яд рицин.

Посольство РФ в Чехии назвало высылку двух российских дипломатов «сфабрикованной провокацией» и «недружественным шагом». Российское диппредставительство выразило разочарование по поводу позиции чешской стороны, оставляющей «все меньше пространства для конструктивного диалога».

Ранее обвинения в адрес дипломатов прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр уличил чешские СМИ в несостоятельности обвинений в адрес РФ.