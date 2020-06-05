Очевидец атаки ПНС Ливии на жилые кварталы Каср бен-Гашира рассказал, как потерял семью

После того, как в Сети появились шокирующие снимки последствий военных действий коалиции нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) и Турции в Ливии, один из очевидцев атаки боевиков на Каср бен-Гашир рассказал, как потерял семью. Житель города Мухаммед аль-Лафи дал интервью Libya Review, в котором обвинил силы ПНС в страданиях мирного населения страны.

В ночь с 4 на 5 мая 2020 года издание опубликовало видеозапись с аль-Лафи. Он раскрыл подробности инцидента и уточнил, что боевики так называемого «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа прицельно били по гражданским. Выяснилось, что пострадали жители не только Каср бен-Гашира, но и Тархуны. Свидетель происшествия в результате воздушного налета турецких БПЛА, которые Анкара поставила на вооружение ПНС, потерял всех членов семьи.

Four Turkish UAV drone airstrikes on a building in Gasr Bin Ghsheir late last tonight led to the death of 12 civilians.

Eyewitness Mohammed Al-Lafi explains what happened. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/QyOxDkxp6v — Libya Review (@LibyaReview) June 4, 2020

«Меня зовут Мухаммед аль-Лафи. Я живу на улице Аль-Манара. Воздушная атака началась сразу после ночного намаза. Самолеты ПНС прицельно били по жилым кварталам, по нам. Вся моя семья погибла, двенадцать человек стали жертвами атаки Сарраджа. Моему брату оторвало голову. Подобная операция произошла и в Тархуне. Моя семья погибла из-за четырех авиаударов, которые пришлись на мою улицу Аль-Манара в Каср бен-Гашире», — заявил он.

Накануне, 4 мая 2020 года, Федеральное агентство новостей сообщало об этом инциденте. Фотографии погибших и пострадавших при авиаударе ПНС опубликовал Twitter-аккаунт, освещающий ливийский конфликт. Согласно данным из открытых источников, из-за хаотичных обстрелов ПНС и турецкого военного контингента, открыто принимающего участие в боевых действиях и поддерживающего боевиков, в Ливии ежедневно умирают десятки и страдают тысячи невинных людей.