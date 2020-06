Очевидец атаки ПНС Ливии на жилые кварталы Каср бен-Гашира рассказал, как потерял семью

После того, как в Сети появились шокирующие снимки последствий военных действий коалиции нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) и Турции в Ливии, один из очевидцев атаки боевиков на Каср бен-Гашир рассказал, как потерял семью. Житель города Мухаммед аль-Лафи дал интервью Libya Review, в котором обвинил силы ПНС в страданиях мирного населения страны.

В ночь с 4 на 5 мая 2020 года издание опубликовало видеозапись с аль-Лафи. Он раскрыл подробности инцидента и уточнил, что боевики так называемого «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа прицельно били по гражданским. Выяснилось, что пострадали жители не только Каср бен-Гашира, но и Тархуны. Свидетель происшествия в результате воздушного налета турецких БПЛА, которые Анкара поставила на вооружение ПНС, потерял всех членов семьи.

Four Turkish UAV drone airstrikes on a building in Gasr Bin Ghsheir late last tonight led to the death of 12 civilians.

