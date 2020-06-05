Китайские СМИ назвали три причины отказа России от возвращения в G7

Москва, 5 июня. Президент США Дональд Трамп ошарашил весь мир, объявив о своем желании видеть на предстоящем в сентябре саммите «Большой семерки» Россию, Южную Корею, Индию и Австралию. Инициативу американского лидера не поддержали Великобритания и Канада, которые заявили об отсутствии «перемен в поведении Москвы, которые могли бы послужить оправданием для ее повторного принятия». Однако международному сообществу гораздо интереснее узнать, что по поводу предложения Трампа думают не в Лондоне или Оттаве, а в Москве, пишет китайское издание Global Times.

Россия, в принципе, не продемонстрировала никакой реакции на рациональное, но весьма неожиданное высказывание главы Соединенных Штатов. Обозреватель Global Times считает, что столь хладнокровная позиция властей РФ обусловлена тремя причинами.

В первую очередь, российское руководство отдает себе отчет в том, что в настоящее время международный баланс сил претерпевает значительные изменения. Запад постепенно уступает свои позиции в геополитике, утрачивая возможность доминировать. Та же G7 больше не может управлять глобальными делами. И в такой ситуации Москве нет никакого смысла становится участницей этой группы.

Второй немаловажный фактор заключается в том, что Россия не намерена возвращаться в 1990-е годы. Этот исторический период был крайне трудным для страны. Множество внутренних проблем перекликалось с полным игнорированием Западом национальных интересов РФ. Повторять этот путь Москва явно не собирается, пишет китайский журналист.

Ну и, в-третьих, российское руководство не станет подрывать свои отношения с Пекином, против которого, главным образом, и нацелено расширение «Большой семерки». Именно с целью противостояния КНР Трамп и хочет пополнить G7 новыми членами. В любом случае, подводит итог аналитик Global Times, власти РФ откажутся от возвращения в «Группу семи», такое решение неизбежно.

Политолог Ростислав Ищенко считает, что предложение президента США пригласить на сентябрьский саммит G7 Россию обусловлено его стремлением посеять рознь и недоверие среди потенциальных оппонентов Вашингтона.