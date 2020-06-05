Глава АТА Осипова назвала три новых чартерных направления по России

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова назвала три первых чартерных направления из двадцати, которые Федеральное агентство по туризму уже готово предложить россиянам. Это республики Хакасия, Алтай и Бурятия.

Руководитель АТА в интервью Федеральному агентству новостей рассказала, какие отечественные курорты станут еще доступнее для россиян.

«Подобные шаги по запуску чартерных рейсов предпринимаются для того, чтобы наши курорты были доступными для россиян, — подчеркнула Осипова. — Ни для кого не секрет, что наши туристы говорят, что отдохнуть за рубежом иногда бывает дешевле, чем на родине».

Собеседница ФАН пояснила, что именно цена авиаперелета составляет основную расходную часть в пакетных предложениях от туроператоров.

«Цена и чартерные перевозки не менее важны, чем строительство новых объектов размещения (гостиницы, санатории, дома отдыха, хостелы. — Прим. ФАН), а также реконструкция и ремонт старых, — отметила Осипова. — Поэтому надо делать отдых в России не только интересным и привлекательным, что у нас уже есть, но и доступным».

По словам Наталии Осиповой, данным новшеством — чартерами — смогут воспользоваться только те туристы, которые непосредственно обращаются в турагентства. У самостоятельных путешественников такой возможности не будет.

«Без шагов, сегодня предпринимаемых Ростуризмом, повторюсь, невозможно будет развивать внутренний туризм, — сказала руководитель АТА. — Причем это делается независимо от нынешней пандемии коронавируса. Такая тема поднималась и ранее».

Благодаря этим мерам у россиян появится право выбора — между отдыхом за границей и в своей стране, отметила Осипова.

«Как известно, ранее в Ростуризме сообщили, что совместно с туроператорами планируется запустить новые чартерные направления, — напомнила собеседница ФАН. — И вот уже есть три первых таких адресата. Это — Хакасия, Алтай и Бурятия».

Дебютные чартерные рейсы в данные регионы из Москвы и Санкт-Петербурга запланированы на середину июля. При условии, конечно, если к тому моменту будут сняты все ограничения, введенные в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Стоимость каждого пакетного тура будет складываться, как и всегда, из авиаперелета, проживания и медицинской страховки. Также россиянам предложат варианты с экскурсиями (за дополнительную плату).

Как заявили в Федеральном агентстве по туризму, пилотный проект по поддержке регионов, где туризм развивается медленно из-за высокой стоимости перелетов, стал возможен благодаря совместной работе туроператоров, Ростуризма и региональных органов власти.

Согласно уже появившимся от туроператоров предложениям, цена на недельный тур с чартерным перелетом в Хакасию начинается от 69 тысяч рублей на двоих, а на экскурсионные пакеты со специальным маршрутом — от 89 тысяч. Цена на путевки на Алтай начинается от 50 тысяч рублей на двоих.

Кроме того, ФАН стало известно, что в дальнейшем компанию трем вышеупомянутым регионам могут составить такие направления, как Анапа, Геленджик, Калининград, Симферополь и Сочи. А затем и другие.

Ранее власти Турции заявили, что чартерные рейсы из России могут начаться еще до возобновления регулярных авиаперелетов.