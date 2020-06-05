Путин поручил проверить места хранения нефтепродуктов по всей стране. События дня. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин поручил проверить состояние мест хранения нефтепродуктов по всей стране. Сегодня, во Всемирный день окружающей среды, глава государства провел встречу с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты.

Встреча прошла в режиме видеоконференции. Начался разговор с обсуждения чрезвычайной ситуации в Норильске. О том, как складывается обстановка на месте и какие меры принимаются для устранения последствий аварии, рассказал глава МЧС России Евгений Зиничев.

«Жизнеобеспечение налажено, созданы воздушные коридоры, вертолетами будет завозиться все необходимое, материальные средства, вплоть до питьевой воды. Событие самого ЧС локализовано, были установлены боны, поэтому развитие оно не получает. Сейчас наша задача — просто работать и собирать эти нефтепродукты», — рассказал глава МЧС России.

Собирать нефтепродукты предполагается в специальные герметичные емкости, которые установят по руслу реки. Также подготовлены складские помещения для сбора грунта, идет рекультивация территории.

«Собираются нефтепродукты, на сегодняшний момент собрано 150 кубов. Но уже с завтрашнего дня, когда будут смонтированы емкости, планируется собирать полторы тысячи куб. м. ежедневно. Дальше все нефтепродукты должны быть перемещены, и проведена утилизация с применением доступных наилучших технологий и наиболее экологически чистым методом», — сообщила Светлана Радионова, руководитель Росприроднадзора.

Светлана Радионова отметила, что ведомство проконтролирует восстановление экосистемы. Ежедневно берутся пробы воды и почвы. Проводится внеплановая проверка предприятия. Глава ведомства сообщила, что экономический ущерб в результате аварии на ТЭЦ-3 может составить миллиарды рублей.

Президент компании «Норникель» заявил, что предприятие оплатит расходы на ликвидацию ЧС в Норильске. Владимир Путин такое решение поддержал.

«Нацелены на использование лучших доступных технологий и выбираем оптимальные, а не самые дешевые решения с экологической точки зрения. Профинансируем это полностью, за счет компании, ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет», — сказал Владимир Потанин, президент компании «Норникель».

Президент России Владимир Путин призвал ведомства проверить состояние подобных объектов хранения нефтепродуктов по всей стране.

«Прошу Росприроднадзор проанализировать состояние аналогичных объектов по всей территории страны. А в случае необходимости, организовать проверки, в том числе, с привлечением специалистов МЧС и правоохранительных органов. Прошу правительство совместно с парламентариями завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвращать подобные ситуации в будущем», — пояснил президент РФ.

Для ликвидации аварии в Норильске привлечены около пятисот человек: сотрудники МЧС из Новосибирской области, спасатели Росморречфлота, аварийно-спасательная группа компании «Газпром нефть». Они останутся на месте до полной ликвидации чрезвычайной ситуации. Будут оказывать необходимую помощь региону.