Психолог рассказала, как россиянам справиться со стрессом после выхода на работу

Москва, 5 июня. Выход на работу после снятия или послабления режима самоизоляции обернется психологическими проблемам для россиян. Возвращение к прежней жизни хоть и будет радостным, но шрамы от стресса у людей останутся, считает психолог Елена Новоселова. Она посоветовала людям контрастный душ, прогулки и физические нагрузки в качестве методов снятия стресса.

«Я думаю, что всем стоит учесть, что стресс, который испытал буквально каждый человек, независимо от того, сильно он его чувствовал или ему что-то помогло отвлекаться, стресс все равно был. Значит у нас будут постстрессовые последствия, в психологии их называют шрамами стресса», — прокомментировала эксперт.

По мнению психолога, эйфория после выхода на работу продлится недолго. Затем наступит состояние тревожности, это будет связано с волнением сотрудников: сократят или нет. Об этом они часто думают и в период самоизоляции.

Елена Новоселова предрекает обострение подозрительности, чувства конкуренции, что отразится и на атмосфере в коллективе. В выигрышном положении будут те граждане, которые смогут справиться со своими эмоциями и обладают навыками эмоционального интеллекта — могут распознавать настроение, мотивацию и намерения окружающих.

Подстерегает граждан и еще один стрессовый фактор. Некоторым понравилось работать из дома. Сначала они пережили стресс, когда их отправили на «удаленку», теперь похожее они испытают по возвращении в офис, сообщает телеканал «360».