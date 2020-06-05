Путин сообщил об удерживании инфляции в заявленных рамках

Москва, 5 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляцию в России удается удержать в заявленных ранее рамках.

Глава государства в пятницу провел встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Путин обратил внимание на рост уровня безработицы.

«Инфляция держится в рамках параметров, о которых мы заявляли раньше, уровень безработицы подрос, но не так драматично, как в некоторых других странах», ― отметил президент РФ.

Путин подчеркнул, что такие показатели позволяют партнерам продолжить работу с РФПИ.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее отметила, что безработица в России по итогам мая несколько повысилась, но занятость во втором полугодии будет восстанавливаться. Глава ЦБ напомнила, что по итогам апреля безработица составила 5,8%.

Председатель ЦБ заявила, что в 2020 году в России пик годовой инфляции придется на лето. Она также подчеркнула, что без мягкой денежно-кредитной политики инфляция в 2021 и 2022 годы может упасть ниже четырех процентов.

В первой половине мая министр труда и соцзащиты Антон Котяков оценил ситуацию с безработицей в России. Он сообщил, что в стране зарегистрировано 1,4 миллиона безработных граждан, но это не угрожающее количество.