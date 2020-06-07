Духов день и Троицкая неделя: традиции и суеверия, бесчинства русалок, что нельзя делать

После праздника Троицы, который в 2020 году отмечается 7 июня, наступает День Святого Духа. На Руси этот праздник называли Духов день, в этом году он приходится на понедельник, 8 июня. С него начинается Троицкая неделя, символизирующая окончательное наступление лета.

Наши предки называли Троицкую неделю Зеленой, или Русалиями. С дохристианских времен люди верили, что это время бесчинства русалок и другой водяной нечисти, которая просыпается после зимней спячки и выходит из воды на сушу.

Традиции на Духов день и Троицкую неделю: «кормление земли», гадания, поиски кладов

Духов день отмечается как продолжение праздника Троицы. На Троицу и в течение всей Троицкой недели земля, которая вступает в летний расцвет, на Руси считалась именинницей. В это время землю-кормилицу старались холить и лелеять, кормить и не обижать.

Чтобы «покормить» землю, наши славянские предки в Духов день устраивали ритуальные трапезы на расстеленных прямо на траве скатертях. Ели кашу, блины, общую яичницу, яйца для которой собирали со всех дворов, печеные яйца, которые пекли в общей печи. Если село было богатым, ели мясо, а также рыбу. Однако на Троицу охотиться и рыбачить было запрещено, поэтому мясом и рыбой надо было запастись заранее. Пили кисели, взвары, настои трав.

Остатки пищи зарывали в землю, чтобы она «насытилась».

На Троицу, в Духов день и всю Троицкую неделю собирали целебные травы, из которых делали отвары. Незамужние девушки варили из трав приворотное зелье, чтобы угостить понравившегося парня, побудив его поскорее заслать сватов. Сватовство на Троицкую неделю считалось счастливым, обычно уже осенью играли свадьбу.

Девушки гадали на суженого, на сватовство и на скорое замужество — искали заветный цветок, заплетали косички из березовых веток, пускали венки по воде.

В Духов день искали клады, для этого надо было встать до рассвета и прислушаться — откуда дуновение ветра, туда стоит идти на поиски, постоянно прикладывая ухо к земле.

Бесчинства русалок

Согласно языческим верованиям, русалки в это время просыпались на дне водоемов и выходили на берег, ища пропитание и пытаясь затащить в воду зазевавшихся путников. Русалии и различные суеверия, касающиеся нечисти, был отголоском культа мертвых, которых поминают, начиная с четверга перед Троицей, особенно в Троицкую субботу. Считалось, что мертвых, а также нечистую силу нужно задобрить: оставляя еду на кладбищах, бросая в водоемы кусочки пищи, а также ценные предметы.

Традиции различались в зависимости от местности, в некоторых регионах это было время, наподобие святок, когда молодежь колядовала, наряжаясь нечистью, а по деревне носили соломенное чучело (Кострому), которое потом торжественно сжигали или топили в воде. Все эти обряды имели целью задобрить потусторонние силы, чтобы не вредили живым.

Духов День и Троицкая неделя: что нельзя делать

В это время сохранялись запреты, принятые на Троицу: старались не беспокоить землю, не обижать мертвых и не тревожить русалок.

После Троицы, особенно в Духов день (8 июня) не посещали кладбища, старались не работать в поле и в огороде, соблюдали большую осторожность при посещении леса, не купались в открытых водоемах, тщательно следили за детьми, оберегали скотину.

Женщины в Духов день не мели избу и двор, чтобы ненароком не «вымести» счастье. Под запретом было рукоделие, а также все работы с металлическим инвентарем, это считалось опасным для земли, которую могли ненароком поранить. Собирая травы, ни в коем случае их не выкапывали, чтобы землю не обидеть.

Все эти запреты постепенно ослабевали к концу Троицой недели, когда лето окончательно вступало в свои права.