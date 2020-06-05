Силы ПВО отразили условный авиаудар по Москве в ходе проверки

Москва, 5 июня. Дежурные силы ПВО-ПРО отразили условный авиаудар по Москве в ходе проверки, об этом сообщило Минобороны России.

В объединении ПВО-ПРО особого назначения, прикрывающей Москву и Центральный промышленный район, прошла проверка. Роль самолетов-разведчиков и беспилотников играли истребители Су-35С, Су-34, Су-30СМ, а также вертолеты Ми-24П.

«В ходе проверки дежурные подразделения <...> своевременно обнаружили и выполнили условный обстрел всех контрольных целей», — сообщили в ведомстве.

В МО РФ добавили, что боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» в ходе проверки сделали более 30 условных ракетных пусков. Также в ходе проверки было отработано взаимодействие с дежурными силами ПВО Западного военного округа.

Ранее замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров рассказал, что российские военные отработают новые способы применения войск в летний период обучения. Евкуров напомнил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил повысить качество боевой подготовки войск до оценки не ниже «хорошо».

Замглавы Минобороны РФ добавил, что в зимний период обучения интенсивность боевой подготовки в войсках возросла, несмотря на все трудности.