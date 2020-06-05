Глава Минспорта Матыцин заявил о сотрудничестве с ДОСААФ

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что для популяризации и развития физкультуры и массового спорта в России нужно взаимодействовать с крупными общественными организациями, у которых есть опыт подобной деятельности. Об этом он заявил в ходе итогового заседания коллегии Минспорта России, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Матыцина, два с лишним месяца различных ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, изменили нашу повседневную жизнь. Ограничения серьезно повлияли на спортивную сферу, поэтому в Минспорта РФ намерены искать новые ресурсы и неординарные решения для нормализации работы отрасли. Одним из выходов называют сотрудничество с такими организациями, как «Динамо», ЦСКА, «Трудовые резервы», «Локомотив» и ДОСААФ России.

В ДОСААФ ФАН уточнили, что организация активно участвует в развитии массового спорта.

«В настоящий момент в структуре ДОСААФ функционируют 2137 спортивных секций и клубов, 286 специализированных спортивных организаций, в которых занимаются свыше 57 тысяч человек. За 2019 год оборонное общество провело по всей стране 5718 спортивных мероприятий, охватив более 330 тысяч россиян. За предыдущий год ДОСААФ подготовило 41 мастера спорта международного класса и 190 мастеров спорта», — привели данные в ДОСААФ.

Добавим также, что оборонное общество участвует в развитии физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В Москве, Забайкальском крае, Республике Мордовия, Волгоградской и Тюменской областях на базах региональных организаций ДОСААФ действуют центры тестирования ГТО. С 2016 по 2019 годы в массовых мероприятиях по сдаче этих нормативов, организованных или поддержанных ДОСААФ России, приняли участие больше 400 тысяч человек.