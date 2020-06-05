Прием заявок на большой конкурс «Хорошие новости России» продлен

Редакция Федерального агентства новостей продлевает прием заявок на большой конкурс «Хорошие новости России». Присылать свои публикации можно по 14 июня включительно — до 23.59 по московскому времени.

Пандемия стала серьезным испытанием для СМИ во всех уголках страны и значительно изменила привычный уклад работы сотрудников прессы. Многие издания оказались в сложной ситуации из-за падения доходов от выручки печатной продукции и рекламы. Проблему признают на высшем уровне власти: правительство включило СМИ в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.

Мы понимаем, что возникшие трудности осложнили работу коллег в разных регионах страны, и приняли решение продлить прием заявок на большой конкурс «Хорошие новости России». Если вы собирались, но так и не решились прислать свой материал ранее, — сейчас самое время сделать это. Напомним, что на кону — 100 тысяч рублей.

Что нужно сделать, чтобы принять участие в конкурсе? Прислать заявку на почту goodrussia@riafan.ru. Найти форму заявки и ознакомиться с положением о конкурсе «Хорошие новости России» можно здесь.

О конкурсе

Большой конкурс «Хорошие новости России» проходит уже в третий раз. Его главная цель — поддержать журналистов и блогеров, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости.

Прием заявок на конкурс стартовал с 3 февраля: к участию в нем допускаются материалы, опубликованные в российских СМИ или социальных сетях в период с 1 января по 14 июня 2020 года. Самое важное — публикации должны быть эксклюзивными, освещать позитивные события и полностью раскрывать глубину темы. Подать заявку можно в одной из пяти номинаций: «Общество и социальные проекты», «Герои современности», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации» и «Спорт».

Традиционно конкурс «Хорошие новости России» проходит в несколько этапов. После окончания приема заявок экспертное жюри сформирует шорт-листы номинантов на победу. С момента их опубликования стартует онлайн-голосование за лучший материал. Победители конкурса получат денежные призы в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, экспертная комиссия выберет обладателя специального приза.

Более подробную информацию об участии в конкурсе можно уточнить по телефону 8 (981) 722-50-09 или по почте goodrussia@riafan.ru.