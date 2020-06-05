Успенской в «наморднике» со стразами напомнили о тяжелом состоянии дочери

Москва, 5 июня. Певица Любовь Успенская поделилась с подписчиками в Instagram фотографией в маске со стразами. Звезда заявила, что хочет «засиять» ярче в период самоизоляции.

«Звезда сиять должна всегда. Даже в такой ситуации!» ― объяснила певица.

Успенская предстала на фото в вечернем платье и с укладкой. Ее лицо закрывает тканевая маска со стразами. Такой яркий аксессуар пришел по вкусу не всем поклонникам. Некоторые сравнили гламурную маску с «намордником».

«Ну и нравы пошли. Вместо творчества и внутренней составляющей хвастаются намордниками с блестяшками», — возмутился пользователь.

Другие же подписчики напомнили певице о тяжелом состоянии ее дочери ― Татьяна Плаксина проживает в США. Пользователи сравнили внешний вид матери с бездомным видом дочери.

«Словно намордник надели, деньги заплатили, а там Танюша страдает», — отметил поклонник.

В программе «Звезды сошлись» на НТВ дочь Успенской Татьяна Плаксина рассказала подробности жизни со своей матерью. Она призналась, что мать запирала ее на ключ и душила. По словам самой Успенской, эти заявления были сделаны под давлением редакторов программы.

После программы Плаксина оправдалась, что редакторы программы заставили ее говорить гадости. Дочь Успенской улетела в США к отцу, забрав полученные за участие в ток-шоу деньги. Мать и дочь даже отписались друг от друга в соцсетях.