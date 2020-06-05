Цеков предупредил Киев о катастрофе, которая произойдет на Украине от взрыва Каховской ГЭС

Взрыв плотины Каховской ГЭС может обернуться катастрофой для Украины, после чего смоет не один населенный пункт. Об этом Федеральному агентству новостей заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Таким образом он отреагировал на предложение украинского националиста Дмитрия Корчинского сделать физически невозможным возобновление подачи воды в Крым с территории Украины. Радикал уточнил, что уничтожение плотины поможет ликвидировать Каховское водохранилище, откуда раньше вода поступала по Северо-Крымскому каналу на полуостров. Каховская гидроэлектростанция не играет существенной роли в энергоснабжении Украины, говорит он.

«Стоит начать обсуждение, которое впоследствии перерастет в общественную инициативу, к принятию необходимого политического решения и, в конце концов, к взрыву Каховской плотины», — заявил националист.

При таком раскладе вопрос водоснабжения Крыма с территории Украины будет снят. Корчинский отметил, что власти страны должны реализовать подобный сценарий в случае, если Москва решится на усиление давления на Киев в вопросе возобновления водоснабжения Крымского полуострова.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков считает, что такие заявления как раз характеризуют нынешнюю «политическую верхушку» Украины, олицетворением которой является Корчинский.

«Украина — такое государство, где абсолютно вздорные и ненормальные люди вращаются в политике и имеют влияние на принятие тех или иных решений. Корчинский в определенной степени является выразителем мыслей и идей властей страны. У националиста всегда вздорные, неумные и странные мысли, и по жизни он говорит глупости. Чем глупее звучит предложение из его уст, тем большее оказывается ему внимание. Это происходит на протяжении последних 20 лет», — рассказал он.

Призывы Корчинского могут «обернуться катастрофой для Украины», в результате чего пострадают близлежащие города, говорит политик.

«Что значит взорвать плотину, которая удерживает Каховское море? После ее взрыва смоет не один населенный пункт в стране, это водохранилище исчезнет, и по итогу Украина пострадает. А на нас от этого взрыва вообще никакого воздействия не будет, потому что вода по Северо-Крымскому каналу уже не идет в течение шести лет. Мы ее уже несильно просим», — отметил собеседник ФАН.

К тому же возобновление водоснабжения полуострова по Северо-Крымскому каналу не решило бы все проблемы, подчеркнул Цеков.

«На Украине прямо захлебываются от восторга, что Крым испытывает проблему с водоснабжением. Но при этом вода, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, использовалась для сельскохозяйственных и промышленных нужд на 85–90%. Канал практически не обеспечивал Крым питьевой водой», — добавил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет о преступных действиях украинских властей. Речь идет об одностороннем порядке перекрытия поставок пресной воды в Крым.

Как известно, основным источником воды для жителей полуострова является отходящий от русла Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией Киев решил нарушить обязательства по защите прав человека и перекрыть подачу воды.

Напомним, воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Голосование было проведено в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако утвердившиеся на Украине после государственного переворота в 2014 году власти не признают результаты волеизъявления крымчан.