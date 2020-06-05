Препарат от коронавируса «Авифавир» в России будет бесплатным по ОМС

Москва, 5 июня. Российский препарат против коронавируса нового типа «Авифавир» будет бесплатным в РФ в рамках Обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Препарат уже 11 июня поступит в российские клиники и будет предоставлен бесплатно для россиян по программе ОМС. Мы также проводим испытания препарата для лечения на амбулаторной основе и первоначально будем производить 700 тыс. курсов в год», — отметил Дмитриев.

Он добавил, что спрос на препарат достаточно высокий. По словам главы РФПИ, к настоящему моменту уже поступили запросы из десяти других стран.

«Это может сподвигнуть нас к тому, чтобы производить до 2 млн курсов в год», — резюмировал Кирилл Дмитриев.

Напомним, компания «Кромис» — резидент «Сколково» — зарегистрировала первый в России противовирусный лекарственный препарат «Авифавир», предназначенный для лечения коронавирусной инфекции. Отмечается, что препарат нарушает механизмы размножения вируса.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается, однако необходимо тщательно отслеживать обстановку в каждом регионе. Глава российского государств заметил, что необходимо реагировать на любые изменения. По его словам, последние месяцы на площадке Совбеза повышенное внимание было уделено вопросам борьбы с эпидемией коронавируса.

Лидер РФ также объявил о проведении голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно пройдет с 25 июня по 1 июля — в течение недели. Соответствующее решение было принято в связи с необходимостью обеспечить безопасность россиян в условиях пандемии COVID-19.