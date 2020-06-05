Захарова ответила на призыв политолога из Японии забрать Курильские острова

Москва, 5 июня. Японские требования отдать Курильские острова «не способствуют решению имеющихся вопросов». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ответив на заявления из Японии семью словами.

Накануне японский политолог и журналист Юкио Касияма опубликовал статью, в которой высказал сожаление, что Токио перестал требовать от Москвы передачи Курил.

«Подобные заявления не способствуют решению имеющихся вопросов», — цитирует Захарову «Царьград» со ссылкой на «Эхо Москвы».

Заявление Касиямы вызвало резонанс не только в России, но и в японском обществе.

«Россия нам острова не вернет. Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что «северные территории» принадлежат ей. Вот и все», — написали в комментариях к статье журналиста читатели.

Ранее материал Касиямы прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По мнению сенатора, Россия не должна реагировать на его высказывания, поскольку речь идет о позиции частного лица, а не официальных властей страны, передает телеканал «360».

Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. С тех пор Токио, заручившись поддержкой США, требует передать четыре южных острова Курильского архипелага.