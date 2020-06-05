Американский журналист уверен, что США стоит опасаться российского БПЛА «Охотник»

Вашингтон, 5 июня. Американский журнал The National Interest отреагировал на новость о том, что тяжелый ударный российский дрон «Охотник» застрахуют почти на 1,3 миллиарда рублей в рамках подготовки к новому этапу испытаний. Обозреватель издания Крис Осборн оценил возможности беспилотника.

В публикации под названием «Новый российский «Охотник»-невидимка близок к боеготовности» Осборн отмечает, что информации о беспилотнике немного, и пытается охарактеризовать машину по фото и видеофрагментам испытаний.

Журналист заметил, что у аппарата отсутствуют внешние точки подвески боеприпасов, и сделал вывод, что все вооружение беспилотника будет размещаться во внутренних отсеках.

Осборн сравнил конфигурацию «Охотника» с американским стелс-бомбардировщиком B-2 и заключил, что БПЛА уступает последнему в скрытности, так как имеет более угловатую конструкцию. Российский дрон напомнил ему стелс-истребитель F-117 Nighthawk.

Однако даже при своей «относительной скрытности» «Охотник» обладает особенностью, которая должна вызвать обеспокоенность у конкурентов из США, отметил журналист.

«Российский ударный беспилотник, похоже, продемонстрировал несколько дополнительных атрибутов, которые, вероятно, будут беспокоить американских конкурентов», — написал автор NI.

Осборн подразумевает летные маневры БПЛА, которые он способен выполнять с истребителем пятого поколения Су-57, когда пилот самолета управляет дроном.

Журналист обращает внимание, что эту технологию сейчас развивают и в Штатах, на истребителях F-22 и F-35. Она позволяет летательным аппаратам взаимодействовать напрямую, без посредничества наземных станций. Это улучшит возможности разведки и позволит Су-57 действовать на безопасном расстоянии от противника, а хорошо вооруженный «Охотник» сможет атаковать районы повышенного риска, защищенные средствами противовоздушной обороны (ПВО).

The National Interest не в первый раз высоко оценивает вооружение РФ. Ранее журнал сравнил российский многоцелевой истребитель Су-35 с американскими F-35, передает радио Sputnik. Тогда автор материала заявил, что военный самолет России представляет угрозу для ряда истребителей США, включая F-35. Он также отметил востребованность Су-35 в разных странах