Главные новости 5 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 5 июня.

Древние поминальные традиции на Троицу сохраняются до сих пор, хотя некоторые из них церковь не одобряет. Троицкая родительская суббота 2020: традиции поминовения усопших, что нельзя делать 6 июня.

Актер театра и кино, народный артист России Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни. Умер народный артист России Михаил Кокшенов.

Ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скончалась на 53-м году жизни. Ведущая Юлия Норкина скончалась на 53-м году жизни.

Роскачество опубликовало «Шкалу безопасности продуктов», в которой пальма первенства досталась водке. Онищенко возмутило заявление Роскачества о водке: «Как можно говорить о безопасности яда?»

Пенсионный фонд России назвал распространенные ошибки россиян при подаче документов на получение выплат на ребенка. ПФР назвал типичные ошибки, из-за которых россияне могут не получить новые выплаты.

Для этого предполагается задействовать средства Фонда национального благосостояния. В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Еще 57 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 2806. В Москве за сутки скончались 57 пациентов с коронавирусом.

Губернатор отметил, что 11 июня новый препарат поступит для испытаний в другие медицинские учреждения Тверской области. Испытания нового препарата против COVID-19 начались в Тверской области.

Россия, Китай, Иран и Турция воспользовались ситуацией, которая складывается в США для достижения своей выгоды. The Jerusalem Post заявила, что Россия воспользовалась «развалом» США.

Телеведущий Андрей Норкин 5 июня сообщил о кончине супруги, теле- и радиоведущей Юлии Норкиной. Андрей Норкин внезапно покинул студию во время записи «Места встречи».