Американцы выходят на охрану своих городов с оружием. ФАН-ТВ

На фоне массовых беспорядков, охвативших многие американские города в последние дни, местные жители и с оружием в руках выходят на защиту своей земли.

Из самых разных американских городов приходят фотографии, на которых местные жители, вооруженные карабинами, полуавтоматическими винтовками, пистолетами и дробовиками, патрулируют улицы родных городов наравне с полицией и Национальной гвардией США.

Теперь «гражданская оборона» появилась и в Миннеаполисе, который стал первоначальным источником пламени массовых беспорядков.

Вооруженные граждане охраняют от мародеров не только свою частную собственность, но и магазины.

«Я вышел сюда, потому что сейчас самое время чтобы парни вроде меня, вроде тяжело вооруженных реднеков [жаргонное название белых фермеров] вышли и стояли, как единые граждане», — говорит местный житель Джамиль Джексон.

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда по США прокатилась волна протестов под лозунгом Black Lives Matter. В результате эти протесты перешли в массовое мародерство и насилие, в результате которого (по некоторым данным) количество жертв уже перевалило за десяток.

Так погиб владелец магазина, пытавшийся остановить его разграбление. Мародерству подверглись сотни магазинов, в том числе таких известных компаний, как Louis Vuitton и Apple.

Ранее в СМИ появилась информация, что погибший Джордж Флойд был неоднократно судим (минимум пять раз), в том числе за вооруженное ограбление в 2007 году и несколько раз — за хранение наркотиков.