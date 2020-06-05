Главный раввин России Шаевич отреагировал на погромы синагог и кошерных магазинов в США

Власти США должны принять адекватные меры к протестующим, которые громят в том числе синагоги и магазины с кошерными продуктами. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил главный раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич.

«Это [погромы] старая традиция, в истории можно найти сотни тысяч таких примеров, — напомнил он. — То, что происходит сейчас в США — труднообъяснимо, тут нет никакой логики. Власти бессильны. Это творится совершенно безнаказанно. Все поохают, повозмущаются, и на этом, к сожалению, все».

Собеседник ФАН обратил внимание на то, что в некоторых районах Соединенных Штатов местные жители создали отряды самообороны для борьбы с погромщиками.

«Они дают отпор этим трусливым гадам, которые нападают, лишь когда чувствуют безнаказанность, — отметил Шаевич. — А когда получают отпор — поджимают хвосты. Им просто нужно вылить свою злобу на беззащитных. Понятно, что они [протестующие] ничего не могут сделать с теми, от кого зависит ситуация. Погромщики не успокоятся, пока не получат адекватный ответ. Но это опять будет кровь. Ни с какой стороны не будет ничего хорошего».

Главный раввин России уверен, что американские власти должны решительно и жестко пресекать беспорядки.

«С такими людьми не надо поступать «по-людски» в столь конкретных и явных случаях, — уверен он. — Когда выходят на демонстрацию, несут плакаты, выкрикивают лозунги — это одно. Когда они начинают ломать, громить, убивать, то это совершенно другое дело. Если власть потакает таким вещам, пускает на самотек — это всегда плохо заканчивается для самых незащищенных людей».

По мнению Шаевича, властям США с самого начала надо было не просто призывать к спокойствию, а действовать, осознавать, с кем они имеют дело.

«Довели ситуацию до того, что уже надо привлекать армию. Теперь уже трудно вернуть все в спокойное русло, но тем не менее нужно, и этим должна заниматься власть. Должны работать законы государства», — подытожил он.

Напомним, массовые беспорядки в США начались после смерти 46-летнего темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Он был задержан полицейскими 25 мая возле одного из магазинов за попытку расплатиться фальшивыми деньгами.

После смерти Флойда в крупнейшем городе Миннесоты разгорелся настоящий бунт: протестующие стали крушить машины, бить витрины и поджигать магазины. На фоне массовых беспорядков в городе начали орудовать мародеры. В частности, в Лос-Анджелесе были разгромлены и разграблены несколько синагог и кошерных магазинов.