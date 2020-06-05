Северный флот следит за фрегатом ВМС Франции, зашедшим в Баренцево море

Москва, 5 июня. Силы Северного флота приступили к отслеживанию фрегата ВМС Франции, который зашел 5 июня в акваторию Баренцева моря, передает Национальный центр управления обороной РФ.

В мае судна Северного флота отслеживали группировку военных кораблей НАТО в составе эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и фрегата «Кент» ВМС Великобритании.