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Северный флот следит за фрегатом ВМС Франции, зашедшим в Баренцево море

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Северный флот следит за фрегатом ВМС Франции, зашедшим в Баренцево море

Москва, 5 июня. Силы Северного флота приступили к отслеживанию фрегата ВМС Франции, который зашел 5 июня в акваторию Баренцева моря, передает Национальный центр управления обороной РФ.

В мае судна Северного флота отслеживали группировку военных кораблей НАТО в составе эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и фрегата «Кент» ВМС Великобритании.

«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями фрегата УРО «Аквитания» ВМС Франции, зашедшего 5 июня 2020 года в акваторию Баренцева моря», — отмечается в сообщении.

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Источник: РИА Новости
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