Москва, 5 июня. Запрет на иностранное гражданство для судей, губернаторов и депутатов не позволит отрабатывать в России повестку зарубежных стран. Эксперты считают, что предложенные рабочей группой поправки в Конституцию РФ могут оградить страну от опыта соседних государств, где высшие посты занимали личности, приехавшие с заокеанского континента.

В начале года президент России предложил ряд поправок в основной закон страны, одна из них касается претендентов на пост главы государства. Члены экспертной группы, которые работали над поправками, предложили ужесточить ограничения для кандидатов в президенты. Так, у них не должно быть вида на жительство или иностранного гражданства не только на момент избрания, но даже в прошлом. Кроме того, Владимир Путин предложил поднять ценз оседлости для президента РФ с 10 до 25 лет.

Политтехнолог Евгений Минченко привел в пример 1998 год, когда Валдас Адамкус, занимавший должность руководителя регионального отдела США по охране окружающей среды в течение 16 лет, стал главой Литовской Республики. По словам эксперта, он «полностью отрабатывал американскую повестку» в течение двух президентских сроков.

Эксперты уверены, что эта поправка позволит исключить любое вмешательство со стороны иностранных государств во внутренние дела России. Политтехнолог Евгений Минченко отметил, что «это курс на так называемую «национализацию элит» и на ликвидацию возможностей внешнего воздействия на тех или иных кандидатов в президенты». Об этом пишет Polit.Info.

Аналогичного мнения придерживается и кандидат в президенты РФ 2008 года Андрей Богданов. Он уверен, что «руководить страной должен человек, который, по-хорошему, прожил всю жизнь в стране».

«Эта норма, предлагаемая в конституцию, в новую редакцию, скорее, признание того, что Россия состоялась уже как полностью самостоятельное государство, нежели попытка оградить нас от варягов или каких-то пришлых людей», — считает политолог Дмитрий Гавра.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение проводить голосование в течение недели вызвано необходимостью обеспечить безопасность граждан в условиях пандемии COVID-19.