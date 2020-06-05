Леонков рассказал, как именно спутники «Тундра» предупредят о ядерном ударе США по России

Российские спутники сумели взять под контроль ракетные запуски США — теперь, в случае агрессии из-за океана, российское командование будет сразу же о ней осведомлено. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил коммерческий директор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о запуске на орбиту Земли четвертого спутника типа «Тундра», что позволит России создать базовую комплектацию космической системы предупреждения о ракетном нападении «Купол». Этого достаточно, чтобы отслеживать, в частности, любые пуски баллистических ракет с территории Соединенных Штатов. Полностью же «Купол» будет сформирован после того, как в его составе окажется 9 спутников «Тундра».

«Стоит отметить, что подобная система есть и у американцев, — отметил военный эксперт. — Но у них, разумеется, для этого есть свои спутники, которые работают по своему принципу. Наши же новейшие «Тундры» рассчитаны на то, чтобы способствовать формированию алгоритма ответно-встречного удара в случае, если будет замечен пуск ракет в сторону России».

По словам Леонкова, новые спутники заменили действовавшую с той же целью систему «Око», которая позволяла создавать алгоритм лишь для ответного удара.

«Ее пришлось менять в связи с изменением задач, на которые она была рассчитана, — сказал собеседник ФАН. — Скорости подлета современных ядерных ракет значительно увеличились, а время — уменьшилось, поэтому в настоящих условиях потребовалась система, которая могла бы формировать необходимые алгоритмы гораздо быстрее, чем это делало «Око», и оперативно приводить в боевую готовность системы противоракетной и воздушно-космической обороны».

Военный эксперт рассказал, как раньше обстояли дела с ядерным щитом России: помимо системы предупреждения «Око» были также комплексы запуска баллистических ракет и система «Периметр» (прозванная на Западе «Мертвой рукой»). Последняя формировала алгоритмы ответного ядерного удара в том случае, если военно-политическое руководство страны окажется не в состоянии нанести его самостоятельно или будет уничтожено.