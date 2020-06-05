Сенаторы рассказали, как правильно использовать маски и перчатки для защиты от COVID-19

Заслуженный врач РФ, сенатор Татьяна Кусайко во время прямого эфира в Instagram с главой комитета Совета Федерации по социальной политике Инной Святенко рассказала, как правильно использовать маски и перчатки, чтобы защитить себя от коронавируса, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сенаторы решили подключиться к разъяснению основных мер защиты от новой коронавирусной инфекции и рассказали о правилах ношения масок и перчаток.

«Надевая маску, нужно плотно прижать ее к носу, чтобы она плотно прилегала, — рассказала Татьяна Кусайко. — Многоразовые маски использовали в советские времена. Их кипятили и снова использовали, они показали свою эффективность. Сейчас подобными многоразовыми масками также можно пользоваться, их разрешается дольше носить. Дома их нужно обязательно замочить в мыльном растворе, а затем постирать».

По словам сенатора, не менее важным является ношение перчаток в общественных местах. Она пояснила, что они защищают не только от вируса, но и позволяют уберечь кожу рук от частой обработки антисептиками.

«Перчатки — это дополнительная защита в общественном месте, но, например, выйдя из магазина, нужно их утилизировать, и, если коснулись руками маски, то и маску нужно также выбросить. Кстати, не обязательно носить одноразовые перчатки, они также могут быть многоразовыми [текстильными]. Просто каждый вечер нужно их также замачивать в мыльном растворе, затем постирать и погладить», — дала советы сенатор Кусайко.

Она подчеркнула, что одноразовую маску необходимо менять каждые два часа, а заболевшему человеку — чаще, по мере ее увлажнения. Также парламентарий напомнила, что одна маска, если она не многоразовая, не может служить несколько дней. Ее после использования нужно поместить в пакет и выбросить.

Рассказала Татьяна Кусайко, и как правильно вести себя на прогулках.

«Продолжайте соблюдать социальную дистанцию. Кстати, во время прогулки ученые рекомендуют идти сбоку или по диагонали, но не друг за другом, поскольку ветер может перенести вирус от одного человека к другому, — отметила Кусайко. — Добавлю, что дети действительно менее подвержены этой болезни, но случаи заражения [COVID-19] есть, поэтому выходите на прогулку только семьей».

Всего на сегодняшний день в России выявлено 449 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5528 летальных исходов, выздоровело 212 680 человек.