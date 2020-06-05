Сирия, 5 июня. Гражданские активисты утверждают, что курдские боевики проводят аресты в Дейр-эз-Зоре по сфабрикованным обвинениям. ХТШ была признана террористической группировкой Верховным судом РФ. Новые митинги в городе Аш-Шаддади в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, лишились разведывательного дрона на юге Идлиба.

Курдские вооруженные бандгруппы: заявили о поимке 21 террориста ИГИЛ1 в Юго-восточном Дейр-эз-Зоре; сообщили о закрытии КПП у населенного пункта Ат-Тулайла на шоссе Алеппо — Ракка; задержали двух человек в Манбидже; вновь столкнулись с протестами жителей в городе Аш-Шаддади в Хасаке.

ВС Турции: заявили о нейтрализации четырех курдских боевиков на территории Иракского Курдистана.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: официально приобрела статус террористической группировки в РФ.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (RadioAlKul) сообщает, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) распорядились о закрытии перехода между зонами контроля курдских боевиков и Сирийской Арабской Армии (САА), расположенного у населенного пункта Ат-Тулайла на северо-востоке провинции. Напомним, открытие трассы Алеппо — Ракка состоялось четыре дня назад впервые за последние восемь лет. О возобновлении движения по магистрали заявлял губернатор Ракки Обейд аль-Хасан.

Тем временем в Манбидже произошло задержание двух человек, подозреваемых в организации незаконных раскопок. Тот же источник передает, что они были арестованы в районе Шейх-Акиль.

Провинция Дейр-эз-Зор

Интернет-порталы, подконтрольные «Демократическим силам Сирии» (SDF), заявили, что результатом антитеррористической операции на юго-востоке Дейр-эз-Зора, о начале которой сообщалось ранее, стал арест 21 боевика «Исламского государства»1. Отмечается, что большинство задержанных являются иностранцами. Напомним, поддержку SDF оказывали силы международной коалиции.

В то же время Twitter-канал (NuNurlanax) со ссылкой на слова гражданских активистов утверждает, что большинство задержанных принадлежат к числу мирных жителей, а обвинения против них были сфабрикованы.

Провинция Идлиб

Военный источник (NovostiDamask) сообщает о том, что Верховный суд Российской Федерации наконец признал коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам» террористической группировкой. Напомним, ХТШ была сформирована вокруг «Джебхат ан-Нусры»1*** 28 января 2017 года.

Между тем террористы незаконных бандгрупп, отряды которых дислоцируются на линии соприкосновения с правительственными войсками, заявили об уничтожении разведывательного беспилотника Сирийской Арабской Армии (САА). По данным Twitter-канала (BassamJaara), дрон был сбит в горах Аз-Завия. Тем не менее официальные новостные порталы эту информацию пока не подтверждали.

Провинция Хасака

В городе Аш-Шаддади второй день подряд происходят массовые демонстрации мирных жителей. Их участники требуют от «Демократических сил Сирии» (SDF), в оккупации которых находится населенный пункт, повысить уровень жизни населения, а также искоренить коррупцию в рядах подконтрольной SDF администрации, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzorNow). Новый виток протестов начался во время похорон сирийца по имени Мохаммед Салех аль-Али, застреленного накануне курдскими боевиками, пытавшимися разогнать митингующих.

Ирак

На территории Иракского Курдистана продолжается третий этап турецкой операции «Коготь», целью которой является зачистка приграничной зоны от боевиков радикальных курдских бандформирований. Согласно информации Минобороны Турции, благодаря работе разведки удалось обнаружить укрытия курдских боевиков в районах Хафтанин, Аль-Авасина и Зап. В зонах предполагаемого базирования радикалов были задействованы военные самолеты, в результате чего как минимум четыре члена Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) были уничтожены.

1 Организация запрещена на территории РФ.