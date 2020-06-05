В РПЛ назвали условия для проведения матчей со зрителями

Москва, 5 июня. Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня. В Тинькофф — российской премьер-лиге назвали условия для проведения матчей со зрителями.

Все клубы российского чемпионата рассмотрели и приняли за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей, который включает порядок тестирования, правила допуска сотрудников клубов, болельщиков и СМИ.

«Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей. Болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх», ― говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что летнее трансферное окно откроется 26 июля и закроется 19 сентября.

Напомним, текущий сезон Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановили 17 марта из-за вспышки коронавируса. Исполком Российского футбольного союза (РФС) ранее принял решение возобновить чемпионат с 21 июня.

До приостановки сезона каждая команда провела по 22 матча. Лидером турнирной таблицы на текущий момент является «Зенит» с 50 очками, по 41-му очку набрали «Локомотив» и «Краснодар». Завершится чемпионат 22 июля.