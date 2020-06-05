Рэпер Батишта написал «Антихит» для проекта «Пережить, чтобы помнить»

Российский рэпер Батишта (Кирилл Петров) написал саундтрек к патриотическому проекту «Пережить, чтобы помнить», вдохновившись подвигами героев Великой Отечественной войны. Композицию он назвал «Антихит», с 5 июня ее можно будет послушать в Apple Music, iTunes Store, «Яндекс.Музыке», Boom, YouTube Music, Google Play, «ВКонтакте».

В этом экспериментальном интернет-шоу наши современники на собственном опыте пытаются понять, что чувствовали участники Второй мировой войны. Проект реализуется в рамках национального проекта «Культура», принять в нем участие может любой желающий, оставив заявку на сайте https://toremember.ru.

Зрителями первого сезона прошлой осенью стали 14 миллионов человек во всем мире. Битва за Сталинград, Ладожский заплыв, освобождение Керчи, рубка муромских лесов, заплыв в Ладожском озере, освобождение Керчи — в этом проекте парни и девушки максимально погружались в быт и тяготы страшных военных лет. Второй сезон проекта состоит из 12 серий в жанре докуреалити, трансляции новелл будут идти на YouTube и площадках проекта каждые три недели. Первую серию покажут 10 июня, а финальную, 12-ю — 18 ноября. Участникам второго сезона предстоит реконструировать 12 подвигов ВОВ: поднять со дна реки пулемет, как это сделал в 1943 году Анатолий Парфенов во время форсирования Днепра, совершить прыжок с парашютом и собрать на земле оружие, как десантники, заменить танковую гусеницу, пересечь на плоту бурную реку, научиться пахать поле плугом, преодолеть кавказский перевал и многое другое. Автор и креативный продюсер нового сезона — журналистка Антонина Панова. Съемки начались весной 2020 года и будут проводиться в нескольких регионах России и даже в Белоруссии.

А Батишта написал для проекта композицию о войне и мире, о преодолении самого себя, о вере, надежде и обо всем, что мы не всегда умеем ценить в мирной жизни.

«Каждый из нас может стать героем своего времени. Давайте будем верны себе, не будем бояться никаких вызовов времени и всегда будем нацелены только на успех, невзирая на препятствия на жизненном пути!» — говорит артист.

В начале 2000-х Батишта гастролировал в качестве МС с Децлом, а параллельно выпускал собственные композиции. В 2005 году он вошел в состав группы «Банд’Эрос» и стал соавтором ее песен. Сольная карьера рэпера началась в 2011 году, с тех пор в его послужном списке альбомы «5010» и «Версия 6», сборник «Реверс», совместные работы с «Дискотекой Авария» («Лабиринт»), Сати Казановой («Чувство легкости»), певицей Ромади («Формула любви» — OST «Восемь первых свиданий»).