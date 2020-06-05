Поправки в Конституцию РФ обеспечат информационную безопасность граждан

Москва, 5 июня. Поправки в конституцию затронут сферу информационной безопасности. Об их важности рассказал депутат Госдумы Константин Затулин.

Статью 71 конституции планируется расширить дополнительным пунктом, в котором будет указываться обязанность государства по обеспечению информационной безопасности. Парламентарий пояснил, что нововведение следует рассматривать в расширенном смысле, передает iReactor.

«Речь идет об удовлетворении этой поправкой растущего беспокойства людей в связи с разгулом в интернете и не только самой разной информации частного и личного характера без разрешения со стороны конкретных лиц. То есть речь идет об охране личности от вторжения в ее частную жизнь», — пояснил Затулин.

По его словам, государство должно не только защитить персональные данные граждан, но и оградить их от фейков. Депутат напомнил, что ряд государств активно ведут информационные войны против своих оппонентов, в качестве такого примера он привел действия США, направленные на нанесение ущерба Китаю.

В связи с этим вопросы информационной безопасности становятся все более актуальными на фоне современной ситуации.

«Это никак не меньше по смыслу, чем всякая иная угроза, кроме, может быть, непосредственного применения военной силы. Безусловно, информационная безопасность многократно выросла в значимости. <…> Информационная безопасность сейчас становится одним из направлений обеспечения безопасности», — подчеркнул политик.

Внести актуальные поправки в конституцию предложил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию в январе 2020 года. Изменения основного закона коснутся многих сфер, общероссийское голосование по ним состоится 1 июля.