Самый большой в мире флаг США уничтожил удар молнии

Шебойган, 5 июня. Удар молнии уничтожил самый большой в мире американский флаг, находящийся в штате Висконсин. Об этом сообщил портал Business Insider.

Гигантское полотнище площадью 21 на 42,6 квадратных метра и весом в 154 килограмма установлено вблизи от штаб-квартиры страховой компании Acuity Insurance, где утверждают, что высота флагштока превышает высоту статуи Свободы почти на 30 метров.

Национальный символ оказался поврежденным в результате шторма. На него пришелся один из ударов молнии, который рассек ткань на две части. В Сети появились публикации разорванного флага.

The iconic Acuity Insurance flag in Sheboygan - the largest free-flying American flag in the country - has been torn in half after tonight's storms.



????: Avdil Luma pic.twitter.com/89fUWlsF4d — TMJ4 News (@tmj4) June 3, 2020

«Культовый флаг Acuity Insurance в Шебойгане — самый большой свободно развевающийся американский флаг в стране — был разорван пополам после сегодняшних штормов», — написали в Twitter TMJ4 News, где позднее рассказали, что разорванное полотно было заменено на новое.

Сильные грозы обрушились на несколько районов штата Висконсин и оставили без света более 30 тысяч домохозяйств, передает телеканал «МИР 24».

Отмечается, что строительство столь высокого флагштока, на котором размещалось полотно, в районе, где температура может опускаться ниже нуля градусов, было подвигом. Для его покрытия было использовано более 500 галлонов краски, а для фундамента — 680 кубических ярдов бетона. Флаг развевался над мемориалом в память о погибших во время службы в армии жителях округа.

На фоне беспорядков и погромов в США, вызванных убийством полицейскими афроамериканца Джоржда Флойда, некоторые восприняли инцидент с полотном как знак или знамение.