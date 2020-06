Самый большой в мире флаг США уничтожил удар молнии

Шебойган, 5 июня. Удар молнии уничтожил самый большой в мире американский флаг, находящийся в штате Висконсин. Об этом сообщил портал Business Insider.

Гигантское полотнище площадью 21 на 42,6 квадратных метра и весом в 154 килограмма установлено вблизи от штаб-квартиры страховой компании Acuity Insurance, где утверждают, что высота флагштока превышает высоту статуи Свободы почти на 30 метров.

Национальный символ оказался поврежденным в результате шторма. На него пришелся один из ударов молнии, который рассек ткань на две части. В Сети появились публикации разорванного флага.

The iconic Acuity Insurance flag in Sheboygan - the largest free-flying American flag in the country - has been torn in half after tonight's storms.



