Белых американцев поставили на колени

Движение в поддержку афроамериканцев приобрело сомнительную форму. Белые граждане США не просто начали массово извиняться перед темнокожими за преступления, которые лично не совершали, но и делают это весьма изощренным способом. В Сети появились ролики, на которых белые граждане встают на колени и целуют ботинки цветным.

Несмотря на то, что изначально акция была добровольная, все чаще стали появляться видео, на которых белых американцев заставляют встать на колени и попросить прощения. В итоге мирное движение в защиту прав афроамериканцев переросло в расизм, но уже по отношению к белому населению.

Чем именно провинились рядовые граждане США, родившиеся с белым цветом кожи и не имеющие отношения к работорговле, остается загадкой. Видимо, по мнению афроамериканских активистов, вина за исторические события коллективная для всех белых американцев, а нежелание извиняться, стоя на коленях, расценивается как расизм.

Напомним, массовые протесты и беспорядки начались в американском Миннеаполисе после того, как в Сеть попало видео с задержанием афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания белый полицейский повалил мужчину и прижал шею задержанного коленом к асфальту. Флойд не сопротивлялся и говорил, что не может дышать. Позднее мужчина скончался в больнице.

Позже протесты под лозунгом Black lives matter перекинулись и на другие штаты, беспорядки охватили всю страну. Смерть Флойда обнажила проблему полицейского насилия и расизма ― афроамериканское население Штатов часто жаловалось на неравные возможности и предвзятое отношение со стороны полиции.