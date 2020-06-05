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Белых американцев поставили на колени

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Белых американцев поставили на колени

Движение в поддержку афроамериканцев приобрело сомнительную форму. Белые граждане США не просто начали массово извиняться перед темнокожими за преступления, которые лично не совершали, но и делают это весьма изощренным способом. В Сети появились ролики, на которых белые граждане встают на колени и целуют ботинки цветным.

Несмотря на то, что изначально акция была добровольная, все чаще стали появляться видео, на которых белых американцев заставляют встать на колени и попросить прощения. В итоге мирное движение в защиту прав афроамериканцев переросло в расизм, но уже по отношению к белому населению.

Чем именно провинились рядовые граждане США, родившиеся с белым цветом кожи и не имеющие отношения к работорговле, остается загадкой. Видимо, по мнению афроамериканских активистов, вина за исторические события коллективная для всех белых американцев, а нежелание извиняться, стоя на коленях, расценивается как расизм.

Напомним, массовые протесты и беспорядки начались в американском Миннеаполисе после того, как в Сеть попало видео с задержанием афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания белый полицейский повалил мужчину и прижал шею задержанного коленом к асфальту. Флойд не сопротивлялся и говорил, что не может дышать. Позднее мужчина скончался в больнице.

Позже протесты под лозунгом Black lives matter перекинулись и на другие штаты, беспорядки охватили всю страну. Смерть Флойда обнажила проблему полицейского насилия и расизма ― афроамериканское население Штатов часто жаловалось на неравные возможности и предвзятое отношение со стороны полиции.

Белых американцев поставили на колени

Белых американцев поставили на колени

 

Белых американцев поставили на колениБелых американцев поставили на колени

 

Белых американцев поставили на колениБелых американцев поставили на колени

 

Белых американцев поставили на колениБелых американцев поставили на колени

 

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