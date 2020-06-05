Манукян попенял Киркорову за низкопробный юмор в карантинном «вМаскеШоу»

Певец и продюсер Филипп Киркоров во время самоизоляции участвовал в проекте «вМаскеШоу» для СТС. Критики обратили внимание, что авторы шоу порой злоупотребляли низкопробными шутками, и почти весь юмор был, как говорится, «ниже пояса». Юмористические ролики Киркорову помогал делать режиссер Мариус Вайсберг.

По замыслу авторов, забавное видео должно было в гипертрофированной форме показать, на что могут пойти звезды, чтобы прокормиться при отсутствии заработков с концертов. Практически в каждом выпуске Киркоров «покусывал» каких-то звезд. Всего вышло десять роликов, после чего Киркоров официально объявил, что его самоизоляционное шоу завершено.

Это логично: практически по всей стране начинают постепенно отменять ограничительные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19, вызванной коронавирусом. Однако концертов, в том числе с участием Киркорова, скорее всего, до осени ждать не приходится.

Впечатлениями о карантинном творчестве российского поп-короля с Федеральным агентством новостей поделился блогер Вадим Манукян.

Детсадовские шутки ниже пояса от Киркорова. Колонка Вадима Манукяна

Ознакомившись с серией роликов Филиппа Киркорова «вМаскеШоу», я пришел к выводу, что нечто похожее было в нашем советском детстве. Подобный формат ярко изобразил в одном из своих произведений писатель Николай Носов.

Помните, как Незнайка рисовал портреты обитателей Цветочного города? Посетители выставки заливались смехом перед чужими портретами, но все веселье с них спадало, когда они видели собственное изображение.

Это все тот же старый добрый хайп, который Киркоров оседлал несколько лет назад и уже, похоже, не может слезть с этого конька. Нюанс в том, что не у всех звезд хватает чувства юмора посмеяться над собой, когда они видят карикатуры на себя от Филиппа Киркорова. Да и, будем откровенны, порой юмор от поп-короля выглядит низкопробным и при этом каким-то детсадовским.

На этот раз Киркоров успел задеть в своих роликах Юрия Лозу, Елену Малышеву, Аллу Пугачеву, Алексея Панина, Леонида Агутина, Николая Баскова, Юрия Дудя, Тимати, Ольгу Бузову и Андрея Малахова. Некоторые из героев не стали скрывать недовольства.

Не будь как Панин

В финальном выпуске Филипп Киркоров как бы участвует в YouTube-шоу для детей, в котором отвечает на их вопросы. На мой взгляд, этот выпуск получился у Филиппа Бедросовича на грани фола. Досталось и Юрию Дудю, который в своих интервью любит затрагивать интимные темы.

Однако вопрос: «Показывали ли вы в детстве друг другу (ну, вы поняли, что именно)?» и ответ: «Детский канал, а вопросы как у Дудя», — это, на мой взгляд, уже не юмор, а что-то совсем другое.

Довершались все эти шутки ниже пояса сакраментальной фразой:

«Дети, не показывайте друг другу (ну, вы поняли, что именно), а то вырастете как Панин».

Звучит вроде забавно, а с другой стороны — после какие-нибудь очередных камингаутов скандального артиста Алексея Панина можно ненароком нарваться и на обвинения в гомофобии. Времена нынче сложные. Никто не знает, как шутка наша (несмешная) отзовется.

Лоза недоволен, а Киркоров прогуливал биологию

От сомнительного киркоровского юмора пострадал и Леонид Агутин, которого Филипп Бедросович высмеял за онлайн-концерт «в тапочках». Досталось и передаче Елены Малышевой, которая в своих медицинских шоу не боится показывать половые органы «в разрезе».

Смелый Киркоров изобразил увеличенную простату и, ну вы поняли, что еще, торжественно пообещав появиться в эфире у Малышевой. Правда, с условием, что Николай Басков предстанет в образе ануса, а Юрий Лоза в виде «никому не нужного аппендицита». Поскольку Киркоров не знает, чем отличается аппендицит от аппендикса, можно сделать вывод, что поп-король не был частым гостем на школьных уроках биологии.

Если продолжить сравнение с героями Цветочного города, то Юрий Лоза, который эмоционально отреагировал на шутку Киркорова, напомнил мне художника Тюбика. Тот, увидев карикатуру на себя, так расстроился, что отобрал у Незнайки краски и кисточку. Думаю, Киркорову пора начать волноваться.

Бывший Пугачев

В одном из выпусков Киркоров смело высмеивает слухи, которые о нем циркулируют в Интернете. Делает он это в образе бывшего десантника, хотя при этом упоминает, что в День ВДВ обычно не выходит из дома. Обыгрывает он и свой давно расторгнутый брак с Аллой Пугачевой, заявляя, что лучше бы сыграл «бывшего Пугачева». В контексте рекламы жгучего болгарского перца Киркоров также вспомнил о Пугачевой, заявив, что готов снова спеть с ней песню «Зайка моя».

Тимати, Бузова и Малахов

Дважды от Киркорова досталось Тимати: когда дело дошло до пародии на рекламу салона, где делают пирсинг в интимных местах, и в пародии на рекламу средства от запоров. Проехался Киркоров и по поэтическому творчеству Ольги Бузовой. По словам Киркорова, стихи Бузовой — это произвольный набора рифм.

А в одном из выпусков поп-король согласился сниматься в шоу Андрея Малахова «Доярка из Ступино родила от Киркорова», только бы не рекламировать презервативы.

И так далее, и тому подобное.

Что в сухом остатке

Как говорили на советском телевидении, вот вам краткое содержание предыдущих серий. Для меня во всей этой истории есть определенные маркеры. Реакция Юрия Лозы меня не удивила, возможной реакции Алексея Панина тоже не удивлюсь. Но тот факт, что о Киркорове начал положительно отзываться Александр Невзоров, лично меня бы очень насторожил. Подобная похвала сегодня — это, скорее, медвежья услуга, но Киркоров, как говорится, сам напросился.