Путин назвал тупиковым и опасным для экологии принцип «после нас хоть потоп»

Москва, 5 июня. Президент России Владимир Путин назвал тупиковым и опасным для экологии принцип «после нас хоть потом», по которому, по его мнению, живут в стране многие. С таким заявлением глава государства выступил на онлайн-встрече с экологами и зоозащитниками.

«Многие живут по принципу «после нас хоть потоп». Это прискорбно, такая логика тупиковая и крайне опасная», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что устойчивое развитие возможно только при соблюдении гармоничного, рационального баланса интересов: экономического роста, благосостояния общества и экономической безопасности.

Президент напомнил также о периоде в России, когда освоение территорий и создание новых индустриальных центров достигалось любой ценой. И эти просчеты, как считает Путин, отравляют природу и жизни людей в буквальном смысле. Он с сожалением отметил проявление «откровенно потребительского подхода» к природе.

Глава государства также подчеркнул, что проблемы окружающей среды и экологии всегда были и остаются среди наиболее чувствительных и важных для общества.

Путин увидел в Норильске Потанина и дал ему слово. «Мы используем оптимальные, а не самые дешевые решения», — совладелец Норникеля тут же щедро пообещал устранить последствия аварии.

«Это миллиарды и миллиарды. Сколько нужно будет, столько и потратим», — повторил он pic.twitter.com/Mynajf7ate — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 5, 2020

Перед встречей с экологами российский лидер провел совещание по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске. Напомним, в конце мая в результате повреждения одного из резервуаров норильской ТЭЦ-3 в реки, озера и на грунт попали около 20 тысяч тонн горючего. Президент также выразил надежду, что работа по ликвидации ЧС в Норильске пройдет эффективно.