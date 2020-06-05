В Сети обеспокоились здоровьем Норкина после смерти жены

Москва, 5 июня. Телеведущий Андрей Норкин в пятницу сообщил о смерти своей супруги, радиоведущей Юлии Норкиной. Коллеги и зрители выразили слова соболезнования и поддержку ведущему.

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», — написал он.

Ведущий не стал называть причину смерти жены. Он рассказал, что прощание с ведущей состоится 6 июня на Новодеревенском кладбище в Подмосковье.

Смерть Норкиной шокировала ее коллег и поклонников. Журналисты, политики и другие публичные люди выразили слова поддержки ведущему. Они отметили профессиональные и человеческие качества Норкиной.

Слова поддержки выразили и подписчики Норкина в соцсетях. По словам поклонников, они не могут поверить, что ведущая ушла на 53-м году жизни. Кроме того, некоторые обеспокоились здоровьем и самого ведущего. Ранее у Норкина случился гипертонический криз. Как рассказал ведущий, состояние было вызвано нервной работой, сопровождаемой спорами, конфликтами и скандалами с гостями.