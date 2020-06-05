Набиуллина прогнозирует рост занятости в России во втором полугодии

Москва, 5 июня. Безработица в России по итогам мая несколько повысилась, но занятость во втором полугодии будет восстанавливаться. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Оперативные индикаторы указывают на то, что по итогам мая безработица еще несколько повысилась, но постепенное восстановление экономической активности должно обеспечить также и постепенное восстановление занятости во второй половине года», — сказала она на пресс-конференции в пятницу.

Глава ЦБ напомнила, что по итогам апреля безработица составила 5,8%.

«По нашей оценке, это 5,6% в сезонно сглаженном выражении. Безработица повысилась примерно на 1 процентный пункт по сравнению с мартом. Она соответствует уровням начала 2016 года и при этом гораздо меньше, чем в ряде крупнейших экономик», — заметила Набиуллина.

Ранее председатель ЦБ заявила, что в 2020 году в России пик годовой инфляции придется на лето, передает «Вечерняя Москва». Она также подчеркнула, что без мягкой денежно-кредитной политики инфляция в 2021 и 2022 годы может упасть ниже четырех процентов.

В первой половине мая министр труда и соцзащиты Антон Котяков оценил ситуацию с безработицей в России. Он сообщил, что в стране зарегистрировано 1,4 миллиона безработных граждан, но это не угрожающее количество.

Министр отметил, что россиян без занятости было бы значительно больше, если бы власти вовремя не приняли комплекс мер, направленных на сохранение рабочих мест.