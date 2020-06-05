Южная Корея надеется на визит Путина в 2020 году

Москва, 5 июня. Сеул и Москва обсуждают вопрос организации визита президента России Владимира Путина в Южную Корею в этом году. Об этом сказал посол Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ.

Дипломат подчеркнул, что правительство Южной Кореи объявило 2020 год «начальным годом нового северного сотрудничества». По его словам, одна из главных задач Сеула заключается в том, чтобы продолжить укрепление взаимодействия с северными странами, в том числе с Россией.

Ли Сок Пэ подчеркнул, что правительство Кореи «ожидает продвижения в развитии отношений с Россией, которую считает ключевым партнером». Он также выразил надежду на то, что визит главы российского государства Владимира Путина в Республику Корея все-таки состоится в этом году.

«Наши страны ведут тесные консультации по дипломатическим каналам по вопросу организации этого визита. Мы надеемся, что ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией, будет преодолена. Как только условия позволят, взаимные обмены между лидерами наших стран продолжатся», — сказал Ли Сок Пэ.

Посол также рассказал, что Южная Корея рассчитывает возобновить действие соглашения об отмене визовых требований с Россией после окончания пандемии коронавирусной инфекции нового типа. О сроках в настоящее время говорить еще рано, заметил Ли Сок Пэ. Дипломат добавил, что две страны продолжают обсуждать обновленный план реализации инициативы «девяти мостов» сотрудничества. Он предполагает расширение спектра взаимодействий между государствами.