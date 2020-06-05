Бывший коп из Флориды объяснил, зачем полиция в США встает на колени перед толпой

Полицейские и нацгвардейцы США встают перед толпой на одно колено, лишь чтобы умиротворить ее, хотя это и бесполезно. Это действие не имеет никакого отношения к солидарности с борьбой темнокожих против расизма. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал бывший заместитель шерифа округа Палм-Бич во Флориде Джон Марк Дуган.

«Я никогда раньше не видел, чтобы офицеры полиции вставали на колено перед толпой. Это просто какой-то абсурд, — заявил Дуган. — Я думаю, что таким образом полицейские пытаются умиротворить толпу, чтобы протестующие были довольны. Не знаю, какие на этот счет у полиции есть инструкции, но выглядит это так, что копы или даже войска нацгвардии подчиняются требованиям толпы».

Американский экс-полицейский допускает, что некоторые его бывшие коллеги встают на одно колено, чтобы показать толпе: они согласны с их возмущением по поводу трагической гибели жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, в которой протестующие видят проявление расизма.

«Но я могу сказать так: это полная чушь, — возмутился собеседник ФАН. — К расизму это не имеет никакого отношения. Среди жертв копов — далеко не только темнокожие. По статистике, демографическая пропорция между белыми и черными жертвами полиции одинаковая».

Показатели за последние годы говорят о том, что в США только 24% погибших от рук полиции были афроамериканцами. Оставшиеся 76% убитых — это белые, испаноговорящие, азиаты и представители других групп, что практически совпадает с этническим составом США, отметил бывший заместитель шерифа.

«То, что полиция встает на колено, на самом деле толпу не успокаивает, — продолжил Дуган. — Я думаю, это только деморализует представителей правопорядка. Если полицейский делает свою работу, он не должен слушать чьи-либо еще советы или указания».

Но если протестующие попросят, например, разоружиться и лечь на землю, то этого конечно не случится, подчеркнул бывший офицер полиции США.

«Я даже не могу представить, что чувствуют эти офицеры, которым приходится вставать на колено, — недоумевает Дуган. — Я бы точно не встал на колено. В любом случае, я уверен, что это единичные случаи, а большинство полицейских продолжают честно исполнять свой долг».

С толпой поджигателей и грабителей, кем бы они ни были и какими бы идеями ни прикрывались, так полиция или национальная гвардия вести себя не должна, подытожил собеседник ФАН.

Массовые беспорядки в США начались после смерти 46-летнего темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Он был задержан полицейскими 25 мая возле одного из магазинов за попытку расплатиться фальшивыми деньгами.

После смерти Флойда в крупнейшем городе Миннесоты разгорелся настоящий бунт: протестующие стали крушить машины, бить витрины и поджигать магазины. На фоне массовых беспорядков в городе начали орудовать мародеры. Некоторые местные полицейские принялись выражать солидарность с протестующими, вставая перед ними на колено.

В связи с протестами в Миннеаполисе был объявлен режим ЧС.