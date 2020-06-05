В Берлине пригрозили США ввести штрафные пошлины на американский газ

Берлин, 5 июня. Власти Германии могут ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит оказывать давление на строительство «Северного потока — 2». Об этом заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

По словам парламентария, действия США посягают на суверенитет Германии и Евросоюза.

«Если это наконец не прекратится, мы должны обдумать серьезные меры для того, чтобы защитить себя. Например, возможны штрафные пошлины на природный газ США», — подчеркнул Эрнст.

О необходимости ответа на санкции США в пятницу, 5 июня, заявил член фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Штеффен Котре. Депутат также предложил ввести ответные ограничения против Вашингтона, передают «Известия».

Накануне, 4 июня, в американский сенат был внесен законопроект о расширении санкций в отношении «Северного потока — 2». Инициатива затрагивает компании, которые застраховали задействованные в проекте суда.

Первый пакет санкций США ввели в декабре 2019 года. Из-за ограничений от участия в проекте отказалась швейцарская фирма Allseas, которая предоставляла суда-трубоукладчики. Им на замену было отправлено судно «Академик Черский», которое должно завершить работы по укладке оставшейся части газопровода.