Максим Фадеев нашел «замену» Серябкиной и Темниковой

Москва, 5 июня. Интернет-пользователи упрекнули в неисполнении «клятв» музыкального продюсера Максима Фадеева, пообещавшего завязать с артистами. Он опубликовал в своем профиле в Instagram композицию новой звезды.

В прошлом году Фадеев сделал ряд громких заявлений — сперва он распустил группу SEREBRO, а затем расторг контракты с артистами лейбла MALFA. В интервью он признался, что устал от неблагодарных артистов, которые пользуются его талантом, и пообещал больше никогда не связываться с перспективными звездами шоу-бизнеса.

В пятницу продюсер представил новую участницу лейбла, которой оказалась солистка обновленного состава SEREBRO Марианна Кочурова, которая выступает под псевдонимом MÁYRUN.

«Возможно, вам покажется знакомым это лицо, но поверьте, вы не знаете эту душу! Знакомьтесь, новый артист MALFA — MÁYRUN. Мы очень много работали, создавали музыку, экспериментировали и искали тот звук, который отзовется в нас. Уверен, отзовется и в вас», — написал 52-летний музыкант.

Продюсер попросил поклонников поделиться впечатлениями от композиции в комментариях. Мнение фолловеров не было однозначным — многие восхитились новым треком, другие же посчитали, что тембр голоса Кочуровой схож с тембрами бывших вокалисток SEREBRO Елены Темниковой и Ольги Серябкиной.

«Мне кажется, тут должен был быть голос Оли Серябкиной», — написала elena_khoroshilceva.

«Голос схож с Серябкиной?» — поинтересовалась _fiodorova_olga_, которая впоследствии получила ряд утвердительных ответов.

«Елена Темникова», — посчитал victor_sever_.

«Похоже на репертуар SEREBRO», — указала ushashkova.

Поклонники также не смогли спокойно отреагировать на прошлогодние высказывания продюсера, который обещал не работать с артистами.