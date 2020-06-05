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Максим Фадеев нашел «замену» Серябкиной и Темниковой

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Максим Фадеев нашел «замену» Серябкиной и Темниковой

Москва, 5 июня. Интернет-пользователи упрекнули в неисполнении «клятв» музыкального продюсера Максима Фадеева, пообещавшего завязать с артистами. Он опубликовал в своем профиле в Instagram композицию новой звезды.

В прошлом году Фадеев сделал ряд громких заявлений — сперва он распустил группу SEREBRO, а затем расторг контракты с артистами лейбла MALFA. В интервью он признался, что устал от неблагодарных артистов, которые пользуются его талантом, и пообещал больше никогда не связываться с перспективными звездами шоу-бизнеса.

В пятницу продюсер представил новую участницу лейбла, которой оказалась солистка обновленного состава SEREBRO Марианна Кочурова, которая выступает под псевдонимом MÁYRUN.Максим Фадеев нашел «замену» Серябкиной и Темниковой

«Возможно, вам покажется знакомым это лицо, но поверьте, вы не знаете эту душу! Знакомьтесь, новый артист MALFA — MÁYRUN. Мы очень много работали, создавали музыку, экспериментировали и искали тот звук, который отзовется в нас. Уверен, отзовется и в вас», — написал 52-летний музыкант.

Продюсер попросил поклонников поделиться впечатлениями от композиции в комментариях. Мнение фолловеров не было однозначным — многие восхитились новым треком, другие же посчитали, что тембр голоса Кочуровой схож с тембрами бывших вокалисток SEREBRO Елены Темниковой и Ольги Серябкиной.

«Мне кажется, тут должен был быть голос Оли Серябкиной», — написала elena_khoroshilceva.

«Голос схож с Серябкиной?» — поинтересовалась _fiodorova_olga_, которая впоследствии получила ряд утвердительных ответов.

«Елена Темникова», — посчитал victor_sever_.

«Похоже на репертуар SEREBRO», — указала ushashkova.

Максим Фадеев нашел «замену» Серябкиной и Темниковой

Поклонники также не смогли спокойно отреагировать на прошлогодние высказывания продюсера, который обещал не работать с артистами.

«А как же «больше никаких артистов»?» — задала риторический вопрос alensheva.

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